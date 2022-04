La salida de Hernán Condori como titular del Ministerio de Salud, tras ser censurado por el Congreso, ha reavivado las disputas en Perú Libre, entre el denominado bloque magisterial y el líder del partido, Vladimir Cerrón.

Ayer, la congresista de PL, Katy Ugarte, saludó la decisión que adoptó, por mayoría, el Parlamento y dijo que esta situación se pudo haber evitado si el presidente Pedro Castillo atendía los cuestionamientos que se generaron tras el nombramiento de Condori.

Opinó que el mandatario “está siendo presionado” por personas que buscan imponer a personajes poco calificados en cargos importantes como en el Minsa.

“Hay que decir claramente en este aspecto que es una cuota de poder de los compañeros del señor Vladimir Cerrón. Creo que esto también está haciendo daño a estas propuestas que no son tan idóneas y espero que para el cambio sea una buena propuesta, que tenga un buen perfil. El bloque magisterial le sugerimos que haga este cambio”, dijo.

REACCIÓN. Vladimir Cerrón, ratificó que la designación de Condori “fue propuesta del Partido” y lanzó un mensaje directo a la congresista.

“(...) el Partido que puso al Presidente en Palacio y a los congresistas del bloque magisterial en el Congreso. Si Castillo postulaba por otro partido no ganaba, igual la congresista Katy Ugarte”, indicó Cerrón en su twitter.

Tras ello, Ugarte manifestó su incomodidad en Perú Libre, pues reveló que el bloque magisterial no se comunica con el resto de la bancada. No descartó separarse de dicho grupo parlamentario “posiblemente si no hay coincidencias”.