la defensa de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró que la denuncia por tráfico de influencias presentada por el procurador anticorrupción Amado Enco “carece de todo sustento jurídico”, pues no existe ningún testigo o prueba de la supuesta reunión entre la lideresa de Fuerza Popular y el exjuez supremo César Hinostroza.

En Canal N, refirió que existe una "desesperación constante" de los fiscales por crear "falsas imputaciones" contra la excandidata presidencial y aseguró que si bien aún no ha sido notificada de la denuncia, desvirtuará la acusación de Enco en las instancias correspondientes, es decir en el Ministerio Público.

“No ha habido ningún contacto [con Hinostroza], de hecho no hay ningún testigo que acredite esto. No hay ninguna declaración de lo que la defensa pueda conocer, ni de colaborador eficaz, ni aspirante a colaborador eficaz, ni testigo o imputado en condición de declaración indagatoria que hubiera hecho constar alguna coordinación entre Keiko Fujimori y el señor [César] Hinostroza”, afirmó.

“Lo que hay aquí es una desesperación constante de parte del equipo de fiscales de querer perjudicar a la señora Keiko Fujimori, de crear faltas imputaciones, como viene ocurriendo todos los días […] En este caso no es la excepción, esta denuncia por tráfico de influencia carece de todo sustento jurídico”, añadió.

Como se recuerda, Enco denunció penalmente ante la Fiscalía de la Nación a la lideresa de Fuerza Popular, así como a los miembros del Congreso disuelto Miguel Torres y Héctor Becerril por el presunto delito de tráfico de influencias en el marco del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según informó el diario ‘El Comercio’, la procuraduría sostiene que Fujimori Higuchi habría intentado buscar las influencias del ex juez supremo César Hinostroza -en su condición de presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria- para revertir la investigación fiscal por presunto lavado de activos.

Según la denuncia, la excandidata presidencial habría solicitado a Miguel Torres y Héctor Becerril, en su calidad de congresistas de la República por Fuerza Popular, interceder a su favor ante Hinostroza Pariachi.

De otro lado, Giulliana Loza volvió a reiterar que no se reunió con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, y anunció que tomará medidas legales por la difusión de dicha información.

“Yo no conozco al tribuno Blume, más allá de la audiencia en la cual he participado en los procesos de hábeas corpus. Nunca me he reunido con él, ni el 9 de noviembre ni otro día. Lamentablemente han insistido en presentarme a mí como la persona que aparece en el video con el magistrado”, expresó.