La posibilidad de un debate en la plaza de armas de Chota (Cajamarca) entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, se quedó en el limbo ayer luego de que el candidato presidencial de Perú Libre (PL) anunciara -por la tarde- su traslado a una clínica por una descompensación respiratoria.

Por este motivo, el izquierdista suspendió sus actividades proselitistas y dejó en duda el debate que el mismo planteó y que la lideresa de FP aceptó casi de inmediato.

El hermetismo se hizo más evidente pues al cierre de esta edición, la candidata a vicepresidenta, Dina Boluarte, salió de la clínica La Luz, evadiendo a la prensa y sin dar detalles del supuesto mal estado de salud del candidato del lápiz.

MIRA AQUÍ: JNE no organizará debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en Cajamarca

El INICIO. La idea de una discusión entre ambos candidatos, previo al debate que será organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se inició cuando Keiko, el último miércoles por la mañana, exhortó a Pedro Castillo a no correrse y explicar a la población sus propuestas.

En respuesta, ese mismo día por la tarde, el candidato de Perú Libre planteó un debate en “cualquier plaza del pueblo”

“No le corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo (...)si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña (provincia de Chota, Cajamarca)”, aseveró.

MIRA AQUÍ: Comisión de Economía aprueba por insistencia el retiro de las AFP

Por la noche, Keiko aceptó el reto y respondió que el debate sea este domingo a las ocho de la noche. “No te corras, Pedro (Castillo)”, agregó Fujimori.

La tarde de ayer, el candidato izquierdista se mostró de acuerdo con el debate, pero pidió que la fecha sea este sábado a las una de la tarde, siempre en Chota.

“Señora Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que me ha puesto el pueblo, pero sí está tan apurada para debatir la espero este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota para debatir los puntos que quiera”, dijo Castillo mediante un video en sus redes sociales.

Pese al cambio de día, la fujimorista aceptó el debate, pero consideró que Castillo “se sigue corriendo y rehuyendo”

“No me asusta. Acepto su nueva condición de ir el sábado a Chota (...). Espero que el candidato Castillo no siga rehuyendo o poniendo excusas absurdas para correrse. Esto no es Cuba ni Venezuela aún para que quiera poner la fecha, la cancha, todos los jugadores y ahora también los árbitros”, respondió la lideresa de Fuerza Popular.

Horas después, sorpresivamente, Perú Libre anunció que se encontraba mal de salud.

“Nuestro candidato @PedroCastilloTe está siendo trasladado de urgencia a una clínica de Lima por una descompensación respiratoria. Las actividades programadas de hoy quedan suspendidas”, señalaron en un tuit.

Así, a su llegada a Lima, Castillo se dirigió a una clínica en Lince para una evaluación médica y descartar una posible infección por COVID-19.

El gerente de imagen de la clínica La Luz, dio cuenta de que 6 médicos evaluaron su salud.

La clínica está a cargo del oftalmólogo Fermín Silva, un coterráneo de Castillo, nacido en Chota, que no emitió ningún comunicado sobre la salud del candidato.

Al cierre de esta edición, Castillo aún permanecía en la clínica.

De otro lado, en su cuenta de Twitter, Keiko informó que los representantes de Perú Libre no habían aceptado los debates propuestos por el JNE.

“Se sigue corriendo. Ahora Pedro Castillo no quiere aceptar el rol de debates propuesto por el JNE. Lucho Galarreta me informa que sus representantes no aceptaron los 4 debates del Jurado. La reunión se reiniciará mañana. No te corras Pedro, no te corras”, escribió.

INCONSISTENCIAS. Como con el debate, la historia reciente de Pedro Castillo está llena de marchas y contramarchas. Desde que pasó a segunda vuelta, giró su discurso ante las críticas a sus polémicas e inconstitucionales propuestas.

Una muestra clara la dio ayer, cuando desde Twitter afirmó que “no quiere desactivar la Defensoría del Pueblo (DP)”, sino que busca reforzarla.

Sin embargo, en una actividad del 19 de marzo, Castillo Terrones dio otro mensaje: “Todo está en el tribunal, entonces ¿para qué queremos un Tribunal? Lo peor, que hay que desactivar la Defensoría del Pueblo”.

A esto se le suma el cambio de versiones sobre procesos como su insistencia para convocar a una Asamblea Constituyente y el cambio de Constitución, así como su postura sobre la dictadura que se vive en Venezuela, tema que ahora evita responder (Ver infografía).

Otra contramarcha fue que tras un encuentro con el excandidato Hernando de Soto, ofreció un discurso para distanciarse de las afinidades ideológicas con el chavismo de Venezuela, así como sus vínculos con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

“No somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas. Somos trabajadores, como cualquiera de ustedes, nos hemos encontrado en las calles y en ese marco pedirles a ustedes tranquilidad”, aseguró.

Atrás quedó el profesor que aseguró venir de abajo y que, por lo tanto, “no iba a cambiar su discurso”, pues eso sería ir en contra de sus principios y contra el mismo pueblo.

ANÁLISIS. Al respecto, el analista político Luis Nunes consideró que la candidatura de Castillo es improvisada porque no conoce a fondos los temas y los expone a modo de ensayo para ver la reacción de la prensa y los votantes.

“El señor Castillo no tiene mayor conocimiento sobre una cantidad de temas, creo que está muy mal asesorado”, dijo.

Recordó que un candidato a la presidencia debe tener opiniones sólidas sobre los grandes temas y Castillo no lo está haciendo.

“No creo que tenga consistencia y tampoco los que lo asesora saben mucho de lo que están hablando”, criticó.

Desde su punto de vista, su cambio de discurso y falta de manejo de temas le jugará en contra en las encuestas porque las personas están esperando respuestas sobre pandemia, salud y educación.

“Lo que quieren son respuestas y no evasiones”, agregó.

Intercambio de idea había sido acordado para mañana a la una de la tarde pero aspirante presidencial del lápiz adujo “descompensación respiratoria”. Hoy el JNE prosigue reunión para el debate oficial

A las 5 y 3 de la tarde, fotógrafo de esta casa capta el traslado de Pedro Castillo.

Castillo busca expulsar a USAID

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, planteó desactivar el Grupo de Lima, la expulsión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y una “cobranza compulsiva” a los grandes contribuyentes deudores en sus primero 100 días de gobierno. Así lo precisa el documento del Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre (PL) difundido por Canal N.

[NOTA DEL IMPRESO DE DIARIO CORREO 30 DE ABRIL. PÁGINA 2 y 3]

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en el Perú: Presidente hace entrega de 17 550 vacunas contra la COVID-10 en Cusco