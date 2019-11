Keiko Fujimori al negarse a declarar: No voy a prestarme al juego perverso del fiscal Pérez

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que se acogió a guardar silencio en el interrogatorio sobre los aportes del empresario Dionisio Romero a su campaña presidencial, porque no existe las "garantías mínimas" de respeto al debido proceso.

A través de sus redes sociales, Keiko Fujimori aseguró que no es casualidad que el fiscal José Domingo Pérez haya programado esa diligencia en la semana decisiva que el Tribunal Constitucional debate el hábeas corpus presentado para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva en contra suya por el caso Cocteles, relacionado a los supuestos irregulares aportes a su campaña electoral.

También, la hija del exmandatario Alberto Fujimori dijo que no se prestará al "juego perverso de un fiscal que quiere escribir un nuevo capítulo de su serie de abusos y atropellos".

"No existen las garantías mínimas de respeto al debido proceso. No es casualidad que haya programado mi declaración en la semana decisiva que el TC está debatiendo mi libertad. No voy a prestarme al juego perverso de un fiscal que quiere un nuevo capítulo de su serie de abusos y atropellos", escribió.

"Le asiste a todo procesado"

En otro momento, Keiko Fujimori refirió que la actitud del fiscal Pérez ha estado marcada por la "violación sistemática" del debido proceso.

"Mientras ocultaba documentación reservada a mi defensa, la filtraba en simultáneo a los medios cada vez que se iba a decidir algo importante. Es por este motivo que voy a ejercer mi derecho a guardar silencio que le asiste a todo procesado", agregó.

El lunes pasado, el presidente del directorio del Grupo Romero, Credicorp y el Banco de Crédito del Perú, Dionisio Romero Paoletti, reveló que entregó 3 millones 650 mil dólares en efectivo a Keiko Fujimori para su campaña presidencial del 2011.

Romero Paoletti dio a conocer esa entrega ante el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial del caso "Lava Jato", la mañana de este lunes. Ello luego de ser citado, al igual que otros 13 ejecutivos importantes del país por la Fiscalía que investiga a la lideresa de Fuerza Popular sobre los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial.