Keiko Fujimori: El 9 de agosto se conocerá si consigue su libertad o sigue en prisión preventiva

ACTUALIZACIÓN

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial dejó al voto el recurso de casación presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori para revertir los 36 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

La sala leerá la sentencia casatoria el próximo viernes 9 de agosto a las 09:00 a.m.

El tribunal supremo escuchó los alegatos de Giulliana Loza abogada de la hija de Alberto Fujimori. La letrada inició la exposición de sus argumentos indicando a la sala que no perdieron la fe y que esperan que el tribunal supremo analice que no existe peligro de fuga ni obstrucción a la justicia.

La lideresa de Fuerza Popular fue acusada por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez de liderar una presunta organización criminal que recibió aportes de Odebrecht para su campaña presidencial en el año 2011.

En esa línea, solicitó que se le imponga 36 meses de prisión preventiva situación que fue acogida por el juez de investigación preparatoria, siendo recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

"Si no hay obstrucción no hay afectación al peligro procesal. No hay alguna amenaza por parte de la señora Keiko Fujimori y del partido Fuerza Popular", señaló.

NOTA PREVIA

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema escuchará hoy los alegatos de la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que pretende con un recurso de casación revocar la orden de 36 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.

En noviembre de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido del fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez, decidió ordenar la prisión de Fujimori por supuestamente recibir aportes de Odebrecht en su campaña presidencial de 2011.

La decisión también fue impartida para sus colaboradores, Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011, Pier Figari y Luis Mejía Lecca, quienes también plantearon el recurso de casación contra la prisión preventiva que se les impuso.

LA DEFENSA

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, dijo a Correo que esperan que el tribunal supremo valore sus argumentos y que la lideresa de Fuerza Popular afronte su proceso en libertad.

“Esperamos que la Corte Suprema atienda nuestros argumentos y revoque la prisión preventiva de 36 meses impuesta a Keiko. Consideramos que los argumentos planteados son jurídicamente sólidos. Solo pedimos que se haga justicia para Keiko y que pueda enfrentar el proceso en libertad”, señaló la letrada.

IDAS Y VENIDAS

Durante todo el proceso del recurso de casación, surgieron algunos contratiempos en la conformación del tribunal que revisará el pedido de la excandidata.

En mayo, el procurador de lavado de activos Miguel Sánchez presentó una recusación contra los jueces Aldo Figueroa y Zavina Chávez por supuestos vínculos con César Hinostroza. La sala suprema declaró improcedente dicho pedido; sin embargo, pasaron unos días y Figueroa decidió inhibirse del caso.

Otro magistrado que decidió inhibirse fue Jorge Castañeda, luego de ser difundido un audio suyo con Hinostroza. No obstante, la sala rechazó la decisión y continúa en el proceso.