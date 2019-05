Keiko Fujimori: "Cumplo años, por primera vez, privada de mi libertad"

Síguenos en Facebook

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, escribió una extenso publicación en Facebook refiriéndose a su cumpleaños y asegurando que cree en la justicia.

"Hoy, 25 de mayo, estoy cumpliendo casi 7 meses en prisión. Cumplo años, por primera vez, privada de mi libertad", inicia.

"Hoy quiero decirles a todos, que no he perdido la esperanza. Me habrán privado de mi libertad injustamente, con mentiras y sin reconocer que ni siquiera fui gobierno, pero jamás me privarán de mi derecho a creer que la justicia vencerá a la arbitrariedad", sostiene.

MIRA MÁS AQUÍ: CARTA DE ALBERTO FUJIMORI A KEIKO POR CUMPLEAÑOS: "MI INGRESO A LA POLÍTICA TE HA GENERADO ESTE DOLOR"

Asimismo, asevera que por más momentos difíciles que uno pueda pasar "nunca deben perder la fe", que las cosas difíciles, que la adversidad que los golpee sea la que te rete para que lo puedas superar.

Al final de su post, la excandidata presidencial agradece a todos por los saludos y añade que su tarea ahora es resistir y salir adelante.

MIRA MÁS AQUÍ: KEIKO FUJIMORI: CONGRESISTAS DE FUERZA POPULAR VISITAN A LIDERESA POR SU CUMPLEAÑOS (VIDEO)

Hoy, Keiko Fujimori cumple 44 años y se encuentra en prisión preventiva debido a las investigaciones que se le realizan por presuntamente haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.