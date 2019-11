Keiko Fujimori denuncia ante la comunidad internacional: "Esto es persecución y amedrentamiento"

Síguenos en Facebook

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció ante la comunidad internacional una "afectación al debido proceso" en su caso que está siendo investigado por el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.

"Como madre, esposa y líder de uno de los partidos políticos más importantes del país y de oposición me dirijo respetuosamente, a la comunidad internacional para denunciar lo que considero una reiterada afectación al debido proceso, que se materializa en un atentado contra mi derecho fundamental a la libertad personal", se lee en el documento que se publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Según Keiko Fujimori, durante mucho tiempo tuvo esperanzas en que la justicia peruana cesera la orden de prisión preventiva en su contra, pero al pasar más de un año en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, sin acusación, no negó de que "acá no se está buscando la verdad ni la justicia, sino imponer, por razones estrictamente políticas, una condena anticipada".

"Se me acusa injustamente de ser cabecilla de una organización criminal, por el hecho de ser líder de un partido político, buscando con ello no solo limitar mi derecho a presidirlo, sino un con claro propósito de proscribir que el partido que fundamos, Fuerza Popular, participe en la próxima contienda electoral", escribió.

Keiko Fujimori afirmó que es víctima de persecución política y "amedrentamiento" tras cuestionar que con declaraciones no corroboradas y que fueron filtradas sean usadas en su contra.

"No puedo negar lo que es evidente para todos: soy una política de oposición privada de su libertad arbitrariamente en base a declaraciones no corroboradas y contradictorias, producto de decisiones judiciales dadas en un contexto de prisión con el único afán de evitar mi libertad. Decisiones dictadas en contra de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, de Tribunal Constitucional y de las instancias internacionales que resguardan el derecho a la libertad. Esto no es justicia, esto es persecución y amedrentamiento a los peruanos", redactó.