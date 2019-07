Keiko Fujimori: Difunden audios entre juez supremo Jorge Castañeda y César Hinostroza (AUDIO)

Síguenos en Facebook

Nuevos audios se difundieron entre el juez supremo, Jorge Castañeda, y el exjuex César Hinostroza, quien se fugó del país y ahora se encuentra en España. Según difundió Perú 21, los audios dan cuenta de la cercanía que existía entre ambos personajes.

Jorge Castañeda es miembro de Sala Suprema Penal Permanente, la misma esta mañana suspendió la audiencia en la que se iba a ver el recurso de casación interpuesto a favor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Esto debido a que el juez supremo Jorge Castañeda se inhibió del caso tras la difusión de un audio del cual es protagonista junto a César Hinostroza, sindicado como cabecilla de la organización 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

En uno de los audios César Hinostroza le llama a Castañeda, con quien al parecer llevan una relación cercana y acuerdan citarse. Además, Hinostroza le pide que conversen para que "le ayude" en un asunto.

"Quería visitarlo un rato para conversar de forma.. En su despacho, ¿puedo ir más tarde o mañana temprano?", se le escucha a Jorge Castañeda en uno de los audios, ante lo cual Hinostroza responde: "Ya, ya.. ¿sobre uno de los casos que hemos votado o sobre otra cosa?".

"No, no. Es otro tema", refiere en el audio Castañeda; mientras César Hinostroza le indica: "Ya, ya , ya no te preocupes, mañana nos vas a ayudar porque Aldo Figueroa se esta yendo a una comisión con el presidente....Y de repente te llamamos para que completes sala".