La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, señaló que el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, con quien protagonizó un tenso intercambio de palabras esta mañana durante la audiencia de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, está “demasiado sensible”.

“El doctor Pérez está demasiado sensible, quizá por la campaña navideña o por el año nuevo. Algo tiene, no lo sé. Lo hemos exhortado a que se tranquilice. Las redes sociales son las redes sociales, las declaraciones públicas son las declaraciones públicas. Yo no le he dicho nada de lo que él dice respecto a mi persona. Yo enfrento con valentía eso, no me ando quejando ni haciéndome la víctima ni nada por el estilo, yo lo exhorto a que él también lo haga”, sostuvo a los medios a su salida de la audiencia judicial.

Esto se da luego de que José Domingo Pérez pidiera al juez encargado de la sala, Víctor Zúñiga que exhortara a Loza a que adecúe su conducta a raíz de mensajes enviados a través de las redes sociales, en los que Loza le solicita al fiscal que deje los “shows mediáticos y de perversidad en sus acciones”.

Ante ello, Giulliana Loza durante su turno de réplica en la audiencia, señaló que el representante del Ministerio Público buscaba silenciarla. “¿Se me quiere silenciar? ¿Se pretende acaso que ni siquiera publique en mi Twitter? ¿Se pretende acaso que no declare a los medios de comunicación? ¿Se pretende acaso que ni siquiera le hable a mi vecina?”, respondió.

Además, la representante legal de Keiko Fujimori explicó, luego de que la audiencia se suspendiera hasta el jueves 2 de enero, que los argumentos de la fiscalía fueron “aburridos” por tratarse de los mismos que se emplearon en el primer pedido de prisión preventiva contra su defendida.

“La sustentación por parte del fiscal ha sido aburrida. No se trata de leer todas las declaraciones. Hay que traer información de calidad al juez. Solamente ha leído una serie de declaraciones, está repitiendo el requerimiento del año 2018. Si vemos la audiencia del 2018 vamos a encontrar lo mismo”, aseveró.

Según la tesis del equipo especial, Keiko Fujimori lideraría una organización criminal al interior de Fuerza Popular cuya principal actividad sería el lavado de activos.

Entre las nuevas pruebas que se han incluido en el pedido fiscal destacan las declaraciones de la vicepresidenta e integrante del Congreso disuelto Mercedes Araoz y el testimonio y documentos entregados por Manuel Gubbins Bovet, sobrino del fallecido empresario peruano Juan Rassmuss Echecopar, sobre los aportes que este hizo para las campañas de Keiko Fujimori (US$3’400.000 en el 2011 y US$1’465.000 en el 2016).