Keiko Fujimori: "He tomado la decisión de hacer valer mi derecho a guardar silencio"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que no declarará este lunes ante el representante del despacho del fiscal José domingo Pérez, por las investigaciones relacionadas a los aportes a sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

La diligencia estaba programada para las 10 de la mañana en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde la excandidata presidencial cumple una orden de prisión preventiva de 36 meses.

"Después de vivir en carne propia los abusos y excesos, producto de la ausencia de justicia, he tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio frente a un fiscal que en mi caso ha perdido totalmente la objetividad", escribió Fujimori Higuchi a través de su cuenta de Twitter.

Además, refirió que ha colaborado con la justicia más de 19 años y dijo que no se prestará "más al juego político de quienes no buscan la verdad, si no que actúan en función a sus odios, preferencias y excesivo afán de figuración".

En otro tuit, reiteró que se encuentra injustamente presa "evidenciando un trato totalmente diferenciado entre Fuerza Popular que no ha sido gobierno y otros acusados que sí manejaron presupuestos y obras".

También, recordó que viene declarando ante las autoridades del Ministerio Público desde hace tres años.

Finalmente, la excandidata mencionó que continúa teniendo fe con respecto a que pronto se conocerá la verdad de los hechos que se le imputan.

"Tengo fe que pronto la justicia se restablezca y que juntos podamos llegar a la verdad que todos los peruanos merecemos".