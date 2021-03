La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ratificó en su pedido para que el Gobierno elimine la cuarentena que se aplicará durante los días de Semana Santa para evitar los contagios de coronavirus (COVID-19) entre los días 1 y 4 de abril.

Al ser consultada sobre la falta de camas de cuidados intensivos y la advertencia que se ha hecho desde el Gobierno por la presencia de la variante brasileña entre los contagios por COVID-19, la excongresista insistió en su crítica contra los confinamientos.

“[¿Ante la advertencia del aumento de casos de la variante brasileña, sigue pensando que el confinamiento en Semana Santa es un despropósito?] Sí. Me ratifico en mi posición de que los confinamientos o cuarentenas no han servido de nada para nuestro país”, aseguró ante la prensa.

Keiko Fujimori insistió en que se debe permitir que operen negocios sin cuarentena. (Canal N)

Esta semana, el Ministerio de Salud informó que la variante brasileña del coronavirus es la causante del 40% de casos registrados los últimos meses en Lima.

“Un estudio ha permitido identificar a través de un muestreo en todo Lima que la principal variante causante del COVID-19, en un porcentaje de 40%, es la variante brasilera”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Salud, Óscar Ugarte, este jueves.

Keiko Fujimori señaló que la ciudadanía no puede seguir encerrada en su casa porque, lo que necesita, es poder salir a trabajar a pesar de la pandemia del coronavirus.

“¿Pueden los peruanos seguir esperando encerrados en su casa? No. La gran mayoría ha hecho un sacrificio enorme pero lo que ellos necesitan es trabajar [...] ¿Podemos seguir esperando encerrados y que la gente no muera por COVID sino que muera de hambre? Creo que esa no es una posibilidad”, reiteró.

Keiko Fujimori precisó que su planteamiento no es que las personas puedan salir a las calles sin restricciones, sino que se permita que algunos negocios puedan funcionar durante Semana Santa.

“No digo ‘salir de una manera irresponsable’. Lo que planteo es que tienen que cambiar los protocolos que permitan que los pequeños y medianos negocios sigan funcionando”, concluyó.

