Keiko Fujimori: Jueza Castañeda se pronuncia hoy sobre prisión preventiva

La jueza suprema Susana Castañeda Otsu emitirá hoy, a las 3 de la tarde, su decisión respecto a la casación que presentó la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Ella debe pronunciarse si apoya reducir a 18 meses la prisión preventiva o mantenerla en 36 meses.

Dicha medida le fue impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho a pedido del fiscal del equipo especial “Lava Jato” José Domingo Pérez.

La excandidata presidencial es acusada por el Ministerio Público de recibir supuestos aportes a su campaña electoral del año 2011 por parte de la empresa Odebrecht.

Según la declaración que el exdirectivo brasileño Jorge Barata brindó a los fiscales peruanos en febrero del 2018, en Sao Paulo, Brasil, la constructora apoyó al partido Fuerza Popular con 1 millón 200 mil dólares, los cuales fueron entregados al exsecretario general de esa agrupación política Jaime Yoshiyama (500 mil dólares), Augusto Bedoya Camere (500 mil dólares) y Ricardo Briceño (200 mil dólares).

DECISIÓN

Castañeda Otsu fue convocada para actuar como dirimente de la Sala Penal Permanente. Los integrantes Hugo Príncipe, Zavina Chávez, Jorge Castañeda, Iván Sequeiros e Iris Pacheco tuvieron votos disconformes.

Tres jueces supremos (Príncipe, Chávez y Castañeda) decidieron que a la hija del expresidente Alberto Fujimori se le reduzca de 36 a 18 meses la prisión preventiva, mientras que dos magistrados (Sequeiros y Pacheco) votaron para que se mantenga los 36 meses.

Por ello, Castañeda fue llamada para emitir su voto en la discordia generada. Sin embargo, durante la audiencia del pasado 28 de agosto aclaró que solo se pronunciaría sobre la postura de los integrantes del tribunal supremo de reducir o confirmar la medida impuesta a Fujimori.

DEFENSA

Por su parte, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, indicó a Correo que existe un ensañamiento en contra de su defendida.

“Hemos esperado 10 meses, sin encontrar aún justicia. No hay justicia para Keiko. Hubiera esperado que la jueza nos escuche en la sesión pasada, pero nos lo impidió. No me permitió alegar nuestra petición de libertad para Keiko. Nos limitarnos a defender 18 o 36 meses, eso es indebido. Nuestra pretensión siempre ha sido y será por la libertad de Keiko y no descansaremos hasta lograrlo. Pese a ello, esperamos que finalice el trámite de casación para concentrarnos en la vía constitucional”, indicó la letrada.

Otros

También Yoshiyama, el exasesor Pier Figari y el asesor legal de dicha agrupación, Luis Mejía Lecca, esperan que se varíe su situación legal.