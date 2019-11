Keiko Fujimori: "Los fiscales hacen una jugada sucia"

Síguenos en Facebook

"Cada vez que la hora de la justicia está cerca, los fiscales hacen una jugada sucia que impide o posterga esa decisión. Y lo peor es que esto se ha normalizado y a nadie le sorprende", escribió desde su celda la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

De este modo protestó por lo que considera un "mecanismo perverso que viola sistemáticamente el debido proceso".

Keiko aludió de esta forma a las últimas declaraciones del testigo Jorge Yoshiyama Sasaki ante la fiscal Elvia del Carmen Caro Izquierdo, del Equipo Especial "Lava Jato", las cuales fueron conocidas el 8 de noviembre pasado.

A raíz de dichas revelaciones, el Tribunal Constitucional decidió postergar el debate del hábeas corpus de Keiko Fujimori, programado para ese día, hasta el 19 de noviembre.

"Hago un llamado al presidente del Poder Judicial, a la fiscal de la Nación y a los miembros del TC para que observen estas evidentes injusticias en mi contra que sobrepasan todos los límites", agregó.

Absurdo

A través de su cuenta en Facebook, Keiko Fujimori calificó la declaración de Jorge Yoshiyama de "contradictoria y absurda".

Sostuvo además que esta fue filtrada ilegalmente, y criticó que "se pretendan reiterar las mentiras de la Fiscalía".

Jorge Yoshiyama es sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, quien fue parte de la cúpula del partido fujimorista durante las campañas presidenciales del 2006 y 2011.

Fujimori afirmó que Jorge Yoshiyama miente y que "parece" ser objeto de "presión o extorsión" por los fiscales.

"Reitero una vez más que es falso que yo haya contactado alguna vez al juez (César) Hinostroza. Jamás lo he visitado, nunca lo he llamado, ni le he pedido favor alguno", expresó, y negó además aportes de Odebrecht, tras asegurar que los que recibió su partido llegaron de empresarios nacionales.

Sin embargo, Jorge Yoshiyama dio detalles de la supuesta contribución. Dijo, entre otras cosas, que Keiko Fujimori hacía coordinaciones con César Hinostroza a través del empresario Antonio Camayo.