Keiko Fujimori: "Los invoco a dejar de lado los odios"

Luego de 394 días, Keiko Fujimori obtuvo su ansiada libertad y abandonó anoche el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos en medio de la expectativa de su esposo, Mark Vito, sus hijas, militantes fujimoristas, excongresistas y su abogada, Giulliana Loza, que llegaron desde tempranas horas al recinto para aguardar su salida con banderolas, cánticos y fuegos artificiales.

A las 8 y 36 de la noche, la lideresa de Fuerza Popular fue recibida en la puerta del penal entre abrazos y globos de corazones por Vito, Loza y el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta.

Luego, Fujimori agradeció "por su amor" y "por su sacrificio" a Villanella, quien levantó ayer la huelga de hambre que cumplía desde el pasado 13 de noviembre en rechazo a la prisión de su esposa.

"En este momento lo que me corresponde hacer es seguir enfrentando esta investigación, como siempre lo he hecho, seguir colaborando con la justicia (...). En estos casi 400 días he tenido la oportunidad de reflexionar y de darme cuenta también de que hay cosas que he podido hacer mejor", fueron las primeras palabras de Keiko ante la prensa.

"Salgo del penal Anexo de Chorrillos con una misión adicional en mi vida: ayudar a miles de hombres y mujeres que están sufriendo y están en las cárceles sin sentencia. A ellos les transmito mi compromiso para hacer un cambio", añadió.

La excandidata presidencial fue excarcelada ayer luego de que, el último lunes, el Tribunal Constitucional (TC) decidiera -por mayoría- dejar sin efecto la medida de prisión preventiva de 18 meses que cumplía por recibir aportes irregulares de la empresa Odebrecht en sus campañas de 2011 y 2016.

emocionada. Fujimori aseguró que se tomará "un tiempo" para reencontrarse con su familia, recuperar su salud "y más adelante decidiremos qué haré en la segunda etapa de mi vida". Ante una pregunta, Keiko no descartó participar de la campaña política al 2020. "Ya lo evaluaremos", señaló.

"Los invoco a dejar de lado los odios, las diferencias y a trabajar juntos siguiendo hacia adelante", expresó.

Enseguida, entre abrazos y lágrimas, Keiko fue conducida junto a Villanella y su defensa legal, con resguardo policial, hacia una camioneta gris con lunas polarizadas con dirección a su domicilio en el distrito de Surco, donde la esperaba su familia.

La espera en torno a la liberación de Keiko se inició ayer al promediar las 3 y 50 de la tarde, cuando la jueza Rosa Amaya Saldarriaga, de la Corte Superior de Justicia de Lima, remitió al Inpe el oficio pendiente para su excarcelación.

El documento ingresó oficialmente a las 3:58 p.m., dos minutos antes de que se cumpliese el horario para la recepción y tramitación de las salidas de reclusos en los penales.