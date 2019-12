El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, aseguró que el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón es cuñado de un falso aportante de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Durante sus alegatos ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, refirió que el integrante del TC está casado con Sandra Bisso López de Romaña, hermana de Javier Bisso López de Romaña, sindicado como falso aportante.

"Es decir, el magistrado del Tribunal Constitucional que votó a favor de que se invaliden los elementos de convicción, tenía una relativa relación de parentesco por afinidad en segundo grado con un falso aportante", expresó Pérez Gómez.

"Conclusión a este punto: los elementos de convicción no han sido declarados inválidos porque no alcanzaron los cuatro votos para que el Tribunal Constitucional pueda emitir una sentencia legal y por qué no decirlo también ahora, legítima", añadió el fiscal.

Pérez Gómez citó la declaración dada por Sardón de Taboada el 18 de diciembre de 2018, donde se le preguntó por sus vínculos con Javier Bisso López de Romaña.

Como se recuerda, Keiko Fujimori recuperó su libertad el pasado 29 de noviembre luego de que el TC anuló la orden de prisión preventiva que cumplía desde noviembre del año pasado.

El TC declaró fundado un pedido de habeas corpus que había presentado Sachi Fujimori a favor de su la excandidata presidencial, con lo cual ordenó su excarcelación.

Cabe recordar que Keiko Fujimori es investigada por el Ministerio Público por presuntamente haber recibido aportes ilícitos para financiar las campañas electorales de Fuerza 2011 y Fuerza Popular.