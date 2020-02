El empresario Diego Farah Jarufe, propietario de la inmobiliaria Indupark, declaró al Ministerio Público que el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, actuó como intermediario de millonarias ventas de inmuebles que acabaron en manos del entorno de Julián Siucho Dextre, uno de los implicados en el caso “Club de la construcción”, luego de algunos meses posteriores de la campaña presidencial de Fuerza Popular en el 2016.

Según La República, Farah Jarufe brindó su testimonio ante el equipo especial Lava Jato y señaló que, entre agosto del 2016 y mayo del 2018, Mark Vito Villanella trabajó como corredor y facilitó la venta de 11 terrenos industriales por un valor total de 6,3 millones de dólares, por los cuales la empresa del esposo de Keiko Fujimori, MVV Bienes Raíces, ganó 203.415 dólares.

“La empresa MVV Bienes Raíces representada por Mark Vito Villanella se contacta con nosotros, es decir, conmigo, porque se entera de nuestro desarrollo de venta de lotes industriales y ofrece sus servicios de corretaje inmobiliario. Me imagino que obtuvo mi teléfono a través de otros corredores. Me indicó que estaba especializándose en lotes industriales y que podía tener clientes interesados en comprar nuestros lotes”, detalló el empresario.

Entre los clientes que Villanella contactó figuró Julián Siucho Dextre, presidente de San Martín Contratistas Generales, empresa investigada por el caso “Club de la construcción”. Entre este último y miembros de su familia, compraron cinco terrenos de Indupark por US$5,1 millones, el 80% del total de las ventas en las que participó MVV Bienes Raíces.

Cabe recordar que Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, dijo que Julián Siucho Dextre fue uno de los participantes de las reuniones con aportantes que le encargó Keiko Fujimori para que aporten una suma mensual, primero de mil soles, y luego de mil dólares, con miras a la campaña presidencial del 2016.

“El grupo estaba desde 2013 hasta finales de 2015. Los integrantes de este grupo de apoyo me entregaban a mi en efectivo 1.000 soles mensuales, los cuales yo los entregaba a Keiko Fujimori cuando la veía. Para 2015, ella pidió que el monto a donar se subiera a 1000 dólares. Me parece que fueron los últimos seis meses del año. Los integrantes de este grupo fueron Fernando Espá, Federico Aramayo Málaga, Julián Siucho, Carlos Urrea, Bernardo Álvarez Calderón, José Sam, José Antonio Osterling, Miguel Castro Grández y otros que no recuerdo en este momento”, fue el testimonio de Yoshiyama Sasaki.

Keiko Fujimori y Julián Siucho

Según La República, la familia de Siucho Dextre aportaron a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011 y Julián Siucho fue miembro de la lista de regidores por Fuerza Popular para la alcaldía de Surco en el 2014.

A esto se suma que el local de Manuel Olguín 231, usado para realizar los cocteles con los cuales se justificaron los ingresos para la campaña del 2016 de Fuerza Popular era propiedad de Julián Siucho Dextre.

De otro lado, Diego Farah dijo que conocía a Keiko Fujimori porque ambos estudiaron en el mismo colegio, pero en promociones diferentes, por lo que no la consideró como su amiga. Mientras tanto, dijo que conoció al esposo de la lideresa de Fuerza Popular cuando comenzó a trabajar como corredor inmobiliario.

“Lo conozco a través de su empresa MVV Bienes Raíces en el que actúa como broker (corredor) inmobiliario entre la empresa MVV e Indupark, esto es desde el año 2014 que inició el corretaje. No tengo amistad con él, (sólo) vínculo comercial con su empresa”, manifestó el dueño de Indupark.