Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular rompió su silencio a través de las redes sociales y aseguró que no existe peligro de fuga en su caso. Esto a poco de conocerse la decisión del juez Víctor Zúñiga sobre el pedido de prisión preventiva en su contra.

“A ustedes les consta que no existe peligro de fuga. Cuando mi padre renunció desde Japón me quedé en el país para enfrentar y dar la cara como siempre lo he hecho”, indicó la excongresista.

Asimismo, Fujimori consideró que el fiscal José Domingo Pérez ha tomado su caso “como una obsesión personal, llegando al extremo de atacar a miembros del Tribunal Contitucional que no le dieron la razón".

Por otro lado, recordó que “la libertad es la regla y la prisión preventiva, la excepción”. En tal sentido, acusó a un investigado que “a cambio de no ir a prisión" ha intentado señalarla.

Finalmente, Keiko Fujimori aseguró que se apoya más que nunca en Dios “para seguir enfrentando esta incertidumbre”.

Mensaje Keiko 25 de enero 2020 #VIDEO: A solo unas horas de que el Juez Zúñiga decida si regreso o no a prisión preventiva, quiero pedirles que me acompañen a hacer un análisis simple sobre este caso. Posted by Keiko Sofia Fujimori Higuchi on Saturday, January 25, 2020