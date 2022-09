La excandidata Keiko Fujimoro emitió un video en Tik Tok donde reafirma que no postulará, e insiste en que la salida a la actual crisis es la vacancia de Pedro Castillo. Precisó que, si no existiese el consenso para lograrlo, se deberá discutir otra opción: el adelanto de elecciones generales.

“Está demostrado que solos no podemos. Lo he dicho y lo repito: la solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay consenso es hora de discutir e adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré”, manifestó.

“Si se adelantan las elecciones no seré candidata a la Presidencia, pero sí seré una activista en búsqueda del consenso para salir de este estancamiento”, añadió.

Comentó que en todos los escenarios la salida pasa por informarnos, involucrarnos y dar la lucha como ciudadanos.

Fujimori coincide así con la postura expresada hace dos semanas en un foro por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).





CERRÓN DEMÓCRATA

En respuesta, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, salió en defensa del “orden democrático” asegurando que " Keiko Fujimori propicia una vacancia o adelanto de elecciones, induciendo a quebrar el orden democrático”.

En seguida ensayó un pintoresco diagnóstico neurológico de la lideresa de Fuerza Popular concluyendo que “la dictadura está codificada en su ser”. En tono similar le secundó su hermano Waldemar Cerrón.

De otro lado, la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle,de la bancada Podemos, recordó que su proyecto de adelanto de elecciones fue presentado en abril.

“Y aún sigo esperando que se abra el debate. Lamento que no se pongan por delante los intereses del país, y se demuestre, una vez más, que priman los beneficios personales y electorales”, dijo.