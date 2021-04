La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó este miércoles su desacuerdo con el pronunciamiento emitido por el excandidato presidencial Hernando de Soto sobre la intervención de cuatro organismos internacionales que garanticen el cumplimiento de las propuestas en el marco de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021.

“He leído el comunicado del señor Hernando de Soto. Me llama mucho la atención, yo no estoy de acuerdo con su pronunciamiento ni con la iniciativa que él tendría para que organismos o personas extranjeras tengan injerencia en nuestro país, eso sería vulnerar la soberanía del Perú. Yo me imagino que él va a seguir pensando su postura”, sostuvo en diálogo con la prensa desde Aguaytía.

Más temprano, De Soto propuso los candidatos presidenciales por Perú Libre, Pedro Castillo y por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la intervención de cuatro organismos internacionales que garanticen el cumplimiento de sus propuestas. Indicó que estarían representados por tres mandatarios no latinoamericanos a fin de “asegurar la gobernabilidad”.

Asimismo, planteó que Keiko Fujimori elabore “una fórmula para que su propuesta sea inclusiva y no mercantilista”, mientras que a Pedro Castillo “otra fórmula para que no se politice la economía dentro de un régimen comunista”.

En otro momento, Fujimori Higuchi le pidió al candidato presidencial de Perú Libre que “no se corra” y le explique a la ciudadanía “cuál es su plan” en caso gane las elecciones presidenciales.

“Le pediría al candidato presidencial que explique a la población cuál es su plan y que, por si acaso, lo voy a esperar en los dos debates del Jurado Nacional de Elecciones. Mi mensaje final es no se corra Pedro, no se corra”, declaró.

Además, la lideresa de Fuerza Popular defendió la presencia de la excongresista Carmen Lozada dentro de su equipo técnico y consideró que más allá de las personas, lo “importante es sumar ideas y buenas propuestas”.

“Nuestra convocatoria está abierta para todos y en el caso de la señora Carmen [Lozada], ella además tiene una maestría en gestión pública, tiene mucha experiencia y ha contribuido con nuestro plan”, refirió.

“Aquí lo importante es sumas ideas y buenas propuestas, eso es lo que creo y agradezco al equipo que ha hecho este primer plan de rescate 2021 que se va a complementar e incluir algunas otras ideas”, añadió.

Finalmente, Keiko Fujimori agradeció el apoyo de la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano quien el pasado martes indicó que votará por ella en la segunda vuelta electoral y la consideró “una política importante”.

“Agradezco el apoyo de la señora Lourdes Flores que el día de ayer se ha pronunciado. Ella es una política importante y estoy segura que van a haber muchos políticos más que poco a poco se van a ir sumando”, remarcó.

