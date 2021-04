La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo creer este jueves que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, es “un clon real” del fallecido exmandatario de Venezuela Hugo Chávez debido a que “dice una cosa y luego hace otra”.

Fujimori Higuchi consideró, en esa línea, que “es poco o nada creíble” que Castillo Terrones “desautorice al señor [Vladimir] Cerrón” fundador y secretario general de Perú Libre. Destacó que todos los voceros de dicha agrupación “han sido muy claros” en sus propuesta de “cerrar el Congreso”.

“Creo que ahora sí es un clon real de Hugo Chávez, ¿no?, porque dice una cosa y luego hace otra. Durante toda la primera vuelta él ha señalado claramente que va a cambiar la Constitución, que va a convocar un Asamblea Constituyente, entonces, es poco o nada creíble que desautorice al señor [Vladimir] Cerrón que es el presidente del partido por el que él está candidateando”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Todos los voceros han sido muy claros en que van a cerrar el Congreso, que van a revisar el contenido de los programas de televisión, que piensan cerrar programas, eso, realmente, es muy preocupante [...] Creo que todas estas son pésimas señales que ponen en riesgo nuestra democracia y esa es la reflexión que, finalmente, todos los peruanos tenemos que hacer”, señaló.

Las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular se producen horas después de que Pedro Castillo aseguró que pese a lo que declare el secretario general de su agrupación Vladimir Cerrón, será él quien gobierne el país en caso gane las elecciones.

“Nosotros hemos trabajado un programa de gobierno. Más allá de lo que diga o deje de decir (Vladimir) Cerrón, el que va a gobernar soy yo, es Pedro Castillo”, indicó en una entrevista a ‘Exitosa’.

En otro momento, Fujimori Higuchi ratificó su “absoluto compromiso con la democracia” y recordó que pese a las diferencias que ha tenido con la prensa nunca ha buscado limitar la libertad de expresión.

“De mi lado aprovecho para ratificar mi absoluto compromiso con la democracia, con la independencia de poderes, con la absoluta libertad de expresión y de eso se puede dar fe a lo largo de mis 20 años en política. He tenido muchas discrepancias, puedo no estar de acuerdo con alguna portada de un medio de comunicación, pero jamás he puesto una denuncia o he tenido problemas con un medio o un periodista”, manifestó.

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular aseveró que su agrupación se encuentra conversando con los equipos de otros candidatos presidenciales que no pasaron a segunda vuelta para incorporar algunas propuestas a su plan de Gobierno.

“Tenemos que buscar consensos de todas maneras. La elección de primera vuelta nos deja un mensaje muy claro: no tenemos otra opción más que trabajar juntos. Rechazo la propuesta de lucha de clases y esa propuesta que busca la división entre peruanos”, explicó.

