La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó este jueves que el candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, no haya sido transparente con respecto a su vacunación contra la COVID-19.

Fujimori Higuchi consideró que la inmunización del economista “va a generar un poco de desilusión en sus seguidores” y lamentó que se haya vacunado pese a haber declarado “que no iba a aceptar ningún privilegio”.

Keiko Fujimori sobre vacunación de De Soto: “Hubiese sido mejor que lo diga transparentemente"

“El problema son las declaraciones que él mismo dio señalando que no iba a aceptar ningún privilegio. Ahora él mismo ha señalado que ha recibido ya la vacuna en sus dos dosis. Qué pena sobre todo porque es un candidato presidencial”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“Hubiese sido mejor que lo diga transparentemente que se iba a ir a Estados Unidos a hacerlo, sin embargo, yo creo que eso va a generar un poco de desilusión en sus seguidores”, señaló.

Este miércoles, Hernando de Soto confirmó que se vacunó contra el coronavirus (COVID-19) en uno de sus viajes a Estados Unidos.

“He logrado hacerlo sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas. Sí, claro. Por supuesto [me he vacunado]. Yo tengo que seguir viajando por el Perú. Todo el mundo dice que ‘este es un candidato medio viejito’”, expresó a su llegada a Cusco.

