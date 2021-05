La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que se debe trabajar por “reconstruir nuestro país” y no para “tirar piedras”, tras participar del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se llevó a cabo en Arequipa en el marco de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021.

Consultada sobre si considera que ha convencido a quienes aún no tienen una posición definitiva sobre su voto, indicó que eso se verá el próximo domingo 6 de junio.

“[¿Cree que ha convencido?] Esa respuesta creo que la vas a ver el 6 de junio. Yo he hablado sobre todo desde mi corazón me he dirigido a las mujeres, niños, a los jóvenes, a diferentes sectores que se han sentido abandonados en los últimos años. Tenemos que trabajar no para tirar piedras sino para reconstruir nuestro país, un país unido, un país reconciliado, un país con esperanza”, indicó en declaraciones a América Televisión.

La candidata dijo sentirse “agradecida” con el JNE y con que el evento electoral se haya realizado pese a “tantas excusas en el camino” de parte de su contendor político Pedro Castillo.

“Yo creo que los ganadores son todos los ciudadanos de nuestro país que han podido escuchar cada una de las propuestas y hacer un contraste. De mi lado, más allá de las piedras que nos han caído y tenemos que rechazar la violencia porque ayer ha habido siete personas heridas, nosotros lo que queremos es llevar iniciativas”, sostuvo.

“En el medio de esta tragedia sanitaria hemos dado una serie de propuestas para poder salvar tu salud, tu trabajo y cuidar tu comida. Para nosotros es muy importante y cada una de estas propuestas ha sido analizada por el equipo técnico, todas tienen sustento y desde el primer día de mi gobierno las llevaremos a cabo”, agregó.

En otro momento, en declaraciones a Latina, se volvió a pronunciar sobre el proceso judicial de las esterilizaciones forzadas que involucra a su padre el expresidente Alberto Fujimori y aseguró que se tiene que apoyar a todas las mujeres que han denunciado este hecho.

“Como mujer y como mamá yo tengo que rechazar categóricamente la posibilidad y lo hechos que han denunciado algunas mujeres. Jamás voy a aceptar que hayan ocurrido y tenemos que apoyar a todas esas mujeres que están denunciando todos estos sucesos. Seremos muy escrupulosos y respetuosos del Poder Judicial, de lo que ellos determinen y se harán las reparaciones correspondientes”, sostuvo.

Finalmente, Keiko Fujimori aseguró que “de ser necesario” ofrecería sus disculpas y “de determinarse” culpabilidad serán “escrupulosos”.

“[¿Pediría disculpas?] De ser necesario, por supuesto, también es necesario señalar que yo he sido muy joven en la época del gobierno de mi padre, pero justamente por eso, de determinarse estos sucesos, pues sí tenemos que ser muy escrupulosos en un próximo gobierno de Fuerza Popular”, detalló.

