Tribunal Constitucional fija fecha para ver hábeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, anunció que el próximo 25 de setiembre se realizará la audiencia para evaluar el hábeas corpus que busca revocar la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del caso Cocteles.

En diálogo con RPP, Blume señaló que la abogada de la excandidata presidencial podrá intervenir en la audiencia, si lo consideran oportuno.

“Ese día (25 de setiembre) se verá en audiencia pública la causa en presencia del pleno del pleno del TC, oportunidad en la cual podrán intervenir los abogados de las partes e incluso la afectada, si así lo considera, para informar hechos”, sostuvo.

Luego, precisó que el fallo deberá ser remitido pronto; sin embargo, dijo que no puede determinar una fecha para ello.

"En temas emblemáticos y de alto interés priorizamos el tratamiento de esa causa, no se puede fijar una fecha (para emitir el pronunciamiento) pero debe ser pronta la resolución”, remarcó.

Posteriormente, Ernesto Blume mencionó que resolverán el caso con autonomía y sin presiones.

"Soy un juez autónomo, no acepto presiones de ninguna naturaleza, vendrán presiones de todo tipo, no solo al ponente sino a todos los miembros del colegiado, pero el TC no acepta presiones, es autónomo e independiente”, subrayó.

El hábeas corpus fue presentado por Sachi Fujimori, hermana de la lideresa de Fuerza Popular, el 9 de julio pasado.

El último jueves, el Poder Judicial recortó de 36 a 18 meses la orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, quien se encuentra recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde el 1 de noviembre pasado.