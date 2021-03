Candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que ella se aplicará la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) cuando le corresponda y sin importar cuál sea le laboratorio que la fabrique.

La excongresista señaló que es importante generar confianza en la población hacia el proceso de la vacunación contra el coronavirus.

“Yo me vacunaré cuando me corresponda con la vacuna que corresponda, no importa la marca, y es importante también dar esa confianza a los ciudadanos para que sigamos con el proceso de vacunación”, declaró a América Noticias.

Keiko Fujimori sobre su fecha de vacunación

Keiko Fujimori respondió así cuando se le preguntó sobre su disposición a recibir una vacuna, así sea del laboratorio chino de Sinopharm contra la cual uno de los candidatos al Congreso por Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, ha tenido críticas y ha calificado de ser “agua destilada”, declaraciones que luego rectificó.

“El Dr. Bustamante, lo que ha señalado, es interpretado un informe de la Cayetano Heredia y él ha dicho claramente que el proceso de vacunación tiene que continuar”, aseguró la candidata de Fuerza Popular.

A esto sumó su reconocimiento a que el Gobierno haya informado que el sector privado comenzará a colaborar con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, en referencia al anuncio que hizo la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), confirmando el 20 de marzo que fueron convocados por el Ministerio de Salud para participar del proceso de vacunación contra el coronavirus.

“Quiero saludar que ayer escuché a miembros del Gobierno que están convocando al sector privado para que colaboren con la aplicación de la vacuna. Esperamos no solo este tipo de convocatorias, sino que el sector privado, gobiernos regionales, municipales e iglesias puedan contribuir en este proceso de vacunación gratuita y colaborar con el gobierno desde ahora”, concluyó.

