La congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre, pidió al ministro de Defensa, José Gavidia, que se le permita el uso de un helicóptero para trasladarse, acompañada por un equipo técnico, a la comunidad indígena de Trompeteros, en la ciudad de Iquitos, Loreto.

El documento que remitió al titular del Ministerio de Defensa señala que quería acceder al helicóptero el 1 de abril para realizar una labor de fiscalización de pasivos ambientales, calidad del agua, aire y suelo y contaminación en la población con metales pesados como parte de su labor en la Comisión de Pueblos Andinos.

Portalatino dijo que requería este vehículo porque “es el medio de transporte más rápido a utilizar”.

La congresista Kelly Portalatino justificó su pedido para ir en helicóptero a una comunidad en Loreto. (Canal N)

En declaraciones a Canal N, la parlamentaria oficialista dijo que José Gavidia rechazó su pedido alegando una falta de presupuesto para que pueda trasladarse en un helicóptero. Pese a esto, reiteró que el pedido lo hizo por recomendación de su equipo técnico.

“El equipo técnico ha hecho una evaluación y ha recomendado el traslado vía aérea. Yo no puedo permitir que se desvirtúe el contenido, el objetivo de salvaguardar la vida por un tema supuestamente económico”, comentó.

“[¿Necesariamente tiene que trasladarse en un helicóptero?] No necesariamente porque, como están mediatizando, politizando, el ministro de Defensa nos ha denegado, pero eso no quiere decir que no vamos a cumplir el compromiso de salvaguardar la vida”, agregó.

