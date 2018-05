Kenji Fujimori sobre desafuero: "Me cuesta creer" que Keiko planificó todo

A pocos días de conocer si el congresista Kenji Fujimori pierde su curul por el escándalo de los 'mamanivideos', que también causó la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, habló sobre los motivos que lo llevaron a este difícil momento.

El parlamentario aseguró en entrevista con el diario La República que le "cuesta" creer que su hermana Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, esté detrás del proceso de desafuero en su contra.

"Me cuesta creerlo. Una cosa es el corazón político y otra el corazón de hermano. Hay conflicto de sentimientos", dijo.

Afirmó además que el proceso de desafuero en contra suya, de Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel no responder a una "lucha contra la corrupción" como FP asegura, "sino una lucha por el poder. Lo que Fuerza Popular (FP) está buscando es mantener el control sobre la mesa directiva del Congreso".

Kenji Fujimori afirmó también que su descontento dentro de la bancada no es reciente y que fue evidente en temas como la bicameralidad, el caso Sodalicio o la libertad de prensa.

"Y FP tiene una forma de hacer política que es vertical, rígida, dura. Yo no me he sentido a gusto, cómodo ahí…", dijo.

El menor de los Fujimori aseguró que si de algo se arrepiente es de haber cedido la presidencia del Congreso a Luz Salgado, pues él "sí hubiera fomentado el diálogo".

