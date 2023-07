La congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) se refirió al caso del congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), por el recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho, que se conoció tras la difusión de un audio donde les dice que “había quedado claro, iban a apoyar con el 10% (de su sueldo)”.

“Si tú no consideras que tu empleado no califica entonces cámbialo, pero no puedes lucrar con la necesidad de la gente. Si a nuestros propios trabajadores le hacemos esto qué podemos esperar de la población”, manifestó a la prensa.

Por su parte, su colega del Bloque Magisterial, Edgar Tello, señaló que el caso de Ancachi debe evaluarse en las comisiones de Ética para ser investigada y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para determinar si cometió una infracción de la Carta Magna.

Entre tanto, para la parlamentaria Flor Pablo (No agrupada), el legislador de Acción Popular debe ser desaforado del Parlamento y, de esa manera, ningún otro congresista vuelva a cometer ese error.

