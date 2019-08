La Contraloría también puso en jaque a Vizcarra por adenda de Chinchero

Síguenos en Facebook

El señalamiento de una presunta responsabilidad del hoy presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en el caso Chinchero, cuenta con un antecedente que cuestiona su papel como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En mayo del 2017, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República señaló que funcionarios del Estado, entre ellos el entonces ministro Vizcarra, favorecieron “con su accionar” al concesionario Kuntur Wasi, que obtuvo la licitación del aeropuerto internacional de Chinchero, en Cusco, “al modificar las condiciones de competencia sin tener en cuenta la afectación al equilibrio financiero”.

En el documento, cuyo resumen fue expuesto por el cuestionado excontralor Edgar Alarcón en una conferencia de prensa, se sostiene que, tras una serie de acciones, se concretó la suscripción de la polémica adenda N°1 del contrato de concesión, “habiendo pactado condiciones que podrían significar para el Estado un mayor desembolso de aproximadamente $40.6 millones”, no siendo “la opción más beneficiosa para los intereses del Estado”.

Detalle

El primer personaje en ser mencionado en el informe de la Contraloría es el extitular del MTC y hoy jefe de Estado, Martín Vizcarra.De acuerdo con el escrito, la participación del también exvicepresidente está acreditada “debido a que aprobó, mediante la Resolución Ministerial N°041-2017-MTC/01, del 3 de febrero de 2017, el texto de la adenda del contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto de Chinchero”.

Además, se contempla que la referida adenda “se firmó incumpliendo la normativa aplicable de asociación público- Privada y el contrato de concesión”, al modificarse las condiciones de competencia que se utilizaron en el proceso de promoción, como cambios en el esquema de pagos, adelanto de pagos, traslado del cierre financiero y garantías otorgadas por compañías aseguradoras.

El documento establece que Vizcarra dejó “de velar por el debido cumplimiento de las funciones para el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones”, al indicar que, de ejecutarse las modificaciones contractuales, “podría significar para el Estado un mayor desembolso de recursos financieros”.Junto al actual jefe de Estado, en el informe también se nombró a otros funcionarios, como la exviceministra de Transportes del MTC Fiorella Molinelli, exmiembros del Consejo Directivo de Ositran, entre otros.

Si bien se remitió la información para el “inicio del procedimiento sancionador” contra los funcionarios incluidos en el documento de la Contraloría, se consideró la exclusión del citado proceso de Vizcarra por tratarse de “una autoridad elegida por votación popular”. Este último punto se basó en el artículo 3 del Reglamento de Infracciones y Sanciones para la Responsabilidad Administrativa Funcional derivada de los informes emitidos por los órganos nacionales de control.

Contexto

Horas antes de que se conocieran las conclusiones del citado informe de la Contraloría, Martín Vizcarra presentó su carta de renuncia como titular del MTC al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Un día antes, el hoy mandatario anunciaba en una entrevista televisiva que el Gobierno dejaría sin efecto el contrato y la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, firmados durante el gobierno anterior y durante su gestión, respectivamente.

En esos días, Edgar Alarcón denunció una aparente presión del Gobierno para sacar adelante el proyecto de Chinchero. Incluso se le acusó de ser el autor de una serie de audios en que se registraron reuniones que sostuvo con el exministro de Economía Alfredo Thorne, el expremier Fernando Zavala y Martín Vizcarra antes de la entrega de los resultados del informe del órgano fiscalizador.

No obstante, la resolución del contrato dio lugar a que un mes después del polémico anuncio el consorcio Kuntur Wasi decidiera iniciar un proceso de arbitraje contra el Estado peruano.A través de un hecho de importancia, Andino Investment Holding informó que la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi, de su propiedad conjuntamente con Corporación América, presentó una solicitud arbitral -el 21 de junio del 2018- ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).Para enfrentar dicho proceso en Miami, el Gobierno del Perú contrató meses atrás al estudio de abogados Sidley Austin LLP.SIN TEMOR.

Desde la región Tacna, el presidente Martín Vizcarra aseguró que pueden investigarlo “una, dos o diez veces” sobre el caso de la adenda del aeropuerto de Chinchero, y que no hallarán nada irregular durante su labor al frente del MTC.

El Mandatario recalcó que se encuentra a disposición de las investigaciones que considere realizar el Ministerio Público por este tema.“Pueden hacerlo, investigarme una vez, dos veces, diez veces. Van a llegar a la misma conclusión: que todo ha sido estrictamente en respeto de las normas y todos los procedimientos legales”, manifestó ante la prensa.“Como siempre hemos dicho, estamos abiertos a todo tipo de investigación y siempre, como en cada uno de nuestros actos, hacemos lo que corresponde y lo correcto”, añadió.Vizcarra manifestó que luego de que encabezó el MTC fue “sujeto a una investigación por este caso”, y después de varios meses “de dar los descargos y analizar con lujo de detalles, se determinó que no había absolutamente nada irregular”.

No retrocederá

Horas antes, durante su discurso por el 90° aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú, el jefe de Estado sostuvo que su gobierno no retrocederá pese a las críticas de la oposición, e hizo un llamado a la unidad frente de lucha anticorrupción y cambios en la política nacional.

“Seguirán difamándonos y dando la espalda a los peruanos, defendiendo sus privilegios, y tratando de que nos demos por vencidos, de ganarnos por cansancio (...) No nos van a doblegar, no nos van a ganar porque de este lado está el pueblo”, resaltó.

En tanto, el premier Salvador del Solar aseguró que no se opone “a ningún tipo de esclarecimiento”, en referencia a una posible indagación al presidente de Martín Vizcarra por el caso Chinchero.

“El Presidente lo ha dicho, lo hemos dicho antes y lo seguiremos diciendo: no nos oponemos a ninguna investigación dentro de la independencia de poderes. Trabajamos para el esclarecimiento, con respeto a la independencia de poderes. (...) Son esfuerzos para que todos puedan ofrecer la misma transparencia”, sostuvo tras participar en una actividad oficial.

El presidente del Consejo de Ministros remarcó que el tema consiste en “un contrato que viene del gobierno anterior”, y que cuando Vizcarra fue ministro de Transportes y Comunicaciones “consideró que tenía condiciones onerosas e inaceptables, y propuso una manera para que (le) cueste menos al país”. “Tuvo el cuidado de ofrecerle a la Contraloría que revise una posible adenda. La Contraloría no lo aceptó y el Presidente renunció (al MTC). No nos olvidemos que no se ha desembolsado un sol por ese contrato, y que ahora se va a ejecutar como obra pública en un gobierno-gobierno con empresas de Corea”, dijo.“Que se investigue lo que se tenga que investigar, claramente no ha habido un solo sol que se haya desviado”, añadió el titular de la PCM luego de participar en un evento oficial en Lima.