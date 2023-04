La presidenta de la República, Dina Boluarte, podría estar siguiendo el mal ejemplo de su antecesor Pedro Castillo.

Esto se desprende de las investigaciones que tiene en la Fiscalía de la Nación, las críticas a las decisiones de su gestión, sus mentiras y por la permanencia de algunos ministros, a pesar de los cuestionamientos en su contra.

El expresidente Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

EVIDENCIA

Uno de los pasos que más ha seguido la presidenta Boluarte en relación al golpista Castillo, tiene que ver con las investigaciones fiscales. Su nombre aparece en por lo menos dos carpetas: Una es por el financiamiento a la campaña de Perú Libre en el 2021 y otra por las muertes en las protestas.

Sobre este último punto, la mandataria no ha podido controlar las manifestaciones que exigen su salida.

La falta de un plan para controlar la situación no solo ha desencadenado la muerte de 67 compatriotas, sino también que todavía existan carreteras bloqueadas, así como convocatorias para movilizaciones en Lima, Arequipa y Cajamarca; y paralizaciones de actividades en Puno para mañana.

Las decisiones que ha tomado en su gestión también fueron duramente criticadas.

Cambió a Pedro Angulo por Alberto Otárola cuando no tenía ni dos semanas en el cargo de premier.

Esta última PCM fue sindicada como la que ordenó al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) cancelar cualquier alerta sobre las lluvias torrenciales, para evitar dañar más la imagen de la institución.

Por otro lado, más de un ministro ha sido cuestionado.

El Ministerio de Salud, a cargo de Rosa Gutiérrez, contrató a una empresa que fue implicada en la trama de eliminación de pruebas del caso Petroperú, mientras que el titular de Educación, Óscar Becerra, dio unas deplorables declaraciones. Sin embargo, la jefa de Estado no hizo ninguna crítica al respecto.

Además, Boluarte mintió sobre las reuniones que sostuvo con Henry Shimabukuro en 2021, exasesor en la sombra de Castillo.

Rosa Gutiérrez, ministra de Salud, fue una de las funcionarias cuestionadas en la gestión de Boluarte. (Foto: Difusión)

ALERTAS

Para el analista político, Luis Benavente, si bien la gestión de Dina Boluarte tiene errores no se puede comparar con el período que se vivió con el gobierno de Pedro Castillo.

Recordó que el golpista le abrió la puerta a simpatizantes del terrorismo, además de que su gestión destacó por tener ministros investigados y denuncias permanentes.

“En el caso de Boluarte, la proporción es menor. El hecho de que esté mal no me dice a mí que está al mismo nivel que Castillo”, dijo.

En diálogo con Correo, Benavente afirmó que el equipo de trabajo que tiene la presidenta Boluarte no es el mejor del mundo y tiene muchas fallas, pero al lado del que tenía Castillo Terrones, es muy superior.

“Si pongo una balanza entre los dos gobiernos, hay una diferencia notable”, refirió.

Sin embargo, pidió “no darle un cheque en blanco”.

Al ser consultado por los cuestionamientos que han tenido algunos ministros de Boluarte, el experto consideró que el tema debe ser solucionado con prontitud mediante cambios.

“Lo que se debe hacer es cambiar a la gente, pronto. Creo que esa va a ser la mejor manera. Ni siquiera por ella (Bolurte), sino por la estabilidad del país”, indicó.

La presidenta Boluarte también negó reuniones con el exasesor Henry Shimakuro.

Al respecto, el analista Benavente consideró que la jefa de Estado tiene que aclarar por qué mintió.

Finalmente, Luis Benavente pidió analizar políticamente cuál sería la situación si la presidenta Boluarte cae.

“Todos los que han cometido estos actos criminales (en la gestión de Castillo) tienen que pagar con la cárcel. La salida de Boluarte es darles un triunfo”, sentenció.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA GESTIÓN DE DINA BOLUARTE:

LA FISCALÍA INVESTIGA A LA PRESIDENTA POR DOS CASOS

La presidenta Dina Boluarte es investigada en el Ministerio Público por dos carpetas fiscales distintas vinculadas a hechos, presuntamente ilícitos, cometidos antes y durante su mandato como jefa de Estado.

En el primer caso, el fiscal Richard Rojas amplió la investigación por el presunto financiamiento ilícito de Perú Libre, en enero pasado, e incluyó a Boluarte como supuesta autora de lavado de activos, organización criminal y financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Asimismo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió investigación contra Dina Boluarte y otros por las muertes ocurridas en las protestas contra el gobierno. Los presuntos delitos son genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

CAMBIO A SU PREMIER EN MENOS DE DOS SEMANAS

El 10 de diciembre de 2022, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Pedro Angulo como presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, pasaron solo 11 días y este fue reemplazado en el cargo por Alberto Otárola.

La mandataria consideró que la reestructuración de primer gabinete era necesaria debido a que era “muy técnico” para la situación de inestabilidad que afrontaba el país.

Otro dato del gobierno de Boluarte es el cambio constante de ministros del Interior. En menos de cuatro meses de gestión, la cartera ha tenido tres titulares: César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, este último en funciones.

Cabe recordar que el expresidente Pedro Castillo tuvo siete ministros del Interior en su gestión, tres diferentes en los primeros seis meses.

NO LOGRÓ CONTROLAR LAS MANIFESTACIONES

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República ha tenido que enfrentar una serie de manifestaciones en contra de su gestión por todo el país.

Sin embargo, su gobierno no logró advertir y controlar las protestas violentas que terminaron en la quema de instituciones públicas y privadas, el bloqueo de carreteras, la muerte de 67 peruanos -incluidos siete agentes del orden- y 1335 personas heridas.

La situación no ha sido controlada. Hasta el sábado, habían siete puntos de bloqueos y marchas en Puno.

Por los decesos en las manifestaciones, desde el Congreso se impulsa una moción de vacancia que está pendiente de ser votada para determinar si el tema será debatido o no en el próximo pleno.

MINTIÓ SOBRE REUNIONES CON HENRY SHIMABUKURO

“Yo no me he reunido con el señor (Henry) Shimabukuro”, respondió la presidenta Boluarte luego de que el exasesor en la sombra del golpista Castillo afirmara que financió sus actividades partidarias durante la campaña 2021.

Sin embargo, en una conversación por WhatsApp con Maritza Sánchez, Boluarte le escribe “5:30 Henry”, en alusión a una cita que tendría con él en junio.

Debido a la versión contradictoria, desde prensa de Palacio respondieron: “No se ha reunido con él en privado”.

Boluarte dijo también que Sánchez fue enviada para acompañarla en una caminata, pero diferentes chats evidencian que ella actuaba como su asistente personal, porque coordinaba directamente con ella para solicitar el pago viajes y alojamiento en provincias.

SUS MINISTROS HAN PROTAGONIZADO POLÉMICAS

El Ministerio de Salud a cargo de Rosa Gutiérrez contrató a la empresa AV y Seguridad S.A.C. por casi tres millones de soles, a pesar de que la empresa fue implicada en la trama de desaparición de pruebas en el caso Petroperú. Si bien el contrato se anuló, la presidenta Boluarte no hizo ningún cambio en el Minsa.

Otro hecho que causó polémica fueron las declaraciones del ministro de Educación, Óscar Becerra. Él afirmó “ni siquiera los animales exponen a sus hijos” en referencia a las mujeres que protestaron en Lima con sus hijos. Por este caso se disculpó y fue interpelado.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, deberá acudir al Congreso para responder por el fallecimiento de seis soldados en el río Ilave, Puno.

PCM Y MINAM HABRÍA PEDIDO NO DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE YAKU

El gobierno de Boluarte habría dispuesto que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) no emitiera ningún tipo de alerta sobre las torrenciales lluvias que iban a llegar al norte y centro del país, según información del semanario Hildebrandt en sus Trece.

Desde el 20 de febrero, el Senamhi sabía que Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, etc, serían escenarios de lluvias torrenciales un mes después. Sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministerios y el Ministerio del Ambiente habrían ordenado cancelar cualquier alerta o aviso sobre el fenómeno Yaku. El motivo: un dominical emitió un reportaje que denunció un presunto estado calamitoso de la institución y no querían volver a llamar la atención.