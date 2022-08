La presidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), afirmó que si tenemos un mandatario coludido y gestando una organización criminal desde el Poder Ejecutivo, tendrá que irse.

Durante una reunión con dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), la titular de ese poder del Estado indicó que de darse esa situación, el Congreso actuará en base a la Constitución Política.

“¿Tenemos realmente un presidente honesto? Qué bueno, que siga trabajando y que siga trabajando bien, de lo contrario, si tenemos un presidente que está coludido y gestando una organización criminal, que se vaya, no podemos permitir eso obedeciendo el orden constitucional, los mecanismos constitucionales que debemos aplicar para no permitir organizaciones criminales desde el Ejecutivo, pues tenemos que actuar así en mérito de lo que dispone la Constitución. Nosotros no podemos vivir alejados de la Constitución”, expresó.

Camones Soriano dijo que como Parlamento Nacional tienen problemas y algunas deficiencias que se deben cambiar, como dejar de lado los conflictos con el Poder Ejecutivo, con lo cual hizo un mea culpa.

“¿Tenemos que mejorar el trabajo? Sí, lo tenemos que mejorar. ¿Tenemos que dejar de estar en conflicto con el Ejecutivo? Sí. Ya si existe o no, o se está gestando o no una organización criminal desde el Ejecutivo, ya el Ministerio Público y el Poder Judicial se encargarán de ello”, manifestó.

“Sobre el resultado de ello ya nosotros desde el Congreso tendremos que adoptar las medidas que correspondan de fiscalización, de control político, de acusaciones constitucionales. Ese es un trabajo que es muy aparte del trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Nosotros estaremos vigilantes también y a la espera para tener la certeza”, agregó.

Lady Camones también indicó al Sutep que el Congreso no es obstruccionista y que su función es fiscalizar el correcto uso del presupuesto público. Así, aseveró que se ha vendido la “idea equivocada” a la población de que el Congreso afecta la labor del Gobierno.

“No es así. Nosotros legislamos, fiscalizamos y hacemos un control político para que ustedes tengan lo que merecen, o sea ese dinero que por derecho les corresponde”, sentenció.

Cabe indicar que la titular del Poder Legislativo recibió el respaldo del gremio magisterial cuando mencionó que el Congreso actuaría en base a la Constitución en caso se comprueben las denuncias contra Pedro Castillo con arengas como “Lady Camones, nueva presidenta”, “Lady Camones, el Sutep te respalda”.

