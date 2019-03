Las Bambas: Analistas critican falta de manejo del Gobierno frente al conflicto

Síguenos en Facebook

Hasta el momento, el gobierno ha logrado controlar la situación en la comunidad de Fuerabamba. El helicóptero que llevaba a tres ministros que pretendían llegar hasta la zona fue apedreado y no se ha podido concretar el diálogo. Sobre la situación, los analistas han criticado el manejo que viene teniendo el Ejecutivo.

El analista político Luis Davelouis dijo que el gobierno no ha tomado acciones para calmar los ánimos en los comuneros, y sugirió algunas acciones que podrían tomar.

“Solamente se busca una salida que es la liberación de su representante y sus asesores, sin esa condición no hay la posibilidad de conversar nada […]. El Gobierno no está dando la impresión de que tiene las cosas bajo control […]. Ellos deben analizar que si nadie se va a sentar del otro lado, ¿con quien converso yo? Acá el Gobierno tiene que hacer un trabajo para buscar aliados en la comunidad, pero no veo que lo haga”, señaló en conversación con Canal N.

Hernán Chaparro, jefe de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), también percibió la falta de control sobre el conflicto, que ha revelado, a su vez, "la pérdida de iniciativa política del Ejecutivo".

“Las cosas van avanzando sin cabeza. Me llama la atención que recién Del Solar salió a hablar con firmeza […]. Hasta hace tres semanas, Vizcarra era un populista que abusaba de su nivel de aprobación, pero para un proyecto mal manejado como este, todo tiembla”, sostuvo.

El periodista Víctor Caballero, por su parte, criticó al premier Salvador del Solar.

"Se resaltó la habilidad de comunicación de Salvador del Solar, pero no ha demostrado mucho”, añadiendo que se vienen los cuestionamientos del Congreso.