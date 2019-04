Del Solar considera un exceso pedir la renuncia del ministro de Transportes por incendio de bus en Fiori

Síguenos en Facebook

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, consideró un exceso pedir la renuncia del ministro de Transportes Comunicaciones, Edmer Trujillo, por el incendio que dejó 17 muertos en el exterminal de Fiori en San Martín de Porres, el 31 de marzo pasado.

Sin embargo, admitió que el titular del MTC debería asumir su error para la corrección oportuna.

“Mi sensación personal es que cuando uno comete un error lo debe reconocer para corregir y hay errores que a veces pueden significar asumir de una manera política poner el cargo a disposición. Lo que me parece a mí es que estamos ante un error, que es un síntoma más de un sistema que no funciona correctamente hace mucho y me parecería que es excesivo atribuirle esto al ministro de Transportes y Comunicaciones”, comentó.

Las Bambas

De otro lado, Salvador del Solar estimó que los comuneros de Fuerabamba cumplirán con los acuerdos a los que llegaron con el presidente de esa comunidad, Gregorio Rojas, y la minera MMG en la reunión del último sábado.

En ese sentido, avizoró que en breve debe ser desbloqueada la vía de acceso a la minera Las Bambas.

"Creo por las horas que estuvimos dialogando ayer nos habrían dicho que no, sino no hubieran tenido ningún grado de flexibilidad", manifestó.

Luego, destacó la función que desempeña los ministros de Transportes, de Inclusión Social y Salud en la mesa de diálogo con los comeros para solucionar el conflicto social.

"Si no levantan el bloqueo el problema se mantiene, esperamos (...) porque ellos accedieron a llevar este mensaje a su comunidad, que lo levanten y que den una oportunidad al diálogo que es respecto al plan de desarrollo", agregó.

El jefe de Gabinete detalló que hay dos acuerdos, uno relacionado al bloqueo de la vía de acceso a la minera por parte de la comunidad de Fuerabamba y, el otro por el bloqueo de otra vía en Chumbivilcas.

"El otro ya no está en Yavi Yavi que está en Chumbivilcas del lado cusqueño con la frontera, sino en Challhuahuacho que es uno de los seis distritos de la provincia de Cotabambas en Apurímac, donde está la minera y en cuya entrada a los manantiales habido otro bloqueo. Este bloqueo surgió como consecuencia de la detención de de Gregorio (Rojas) no solo por fuerabambinos sino por una serie de comunidades", añadió.