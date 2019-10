Las víctimas del "Escuadrón de la muerte" siguen esperando justicia

Síguenos en Facebook

Un caso aún por resolverse. Después de 12 años y cuatro procesos judiciales, el caso contra el denominado "Escuadrón de la muerte” no tiene nada definido, pese a la decisión del Poder Judicial de condenar a 30 años de prisión al exalcalde de Trujillo y coronel PNP en retiro Elidio Espinoza Quispe, así como a otros siete agentes policiales por los graves delitos de ejecución extrajudicial, homicidio calificado y secuestro agravado.

Es preciso indicar que la sentencia está suspendida hasta que se resuelva el recurso de casación que presentara la defensa del exburgomaestre trujillano. La instancia que decidirá el caso es la Corte Suprema, que confirmará o revocará la condena de 30 años de cárcel contra los implicados.

El caso

Los hechos por los que fueron procesados los efectivos se remontan al 27 de octubre del 2007. De acuerdo con la sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones de La Libertad, Espinoza Quispe, en su condición de jefe del Escuadrón de Emergencia Este, ordenó el asesinato de cuatro presuntos miembros de una banda criminal tras secuestrarlos durante un operativo policial ejecutado en el distrito de El Porvenir, en Trujillo.

Se trata de Víctor Enríquez Lozano, Carlos Mariños Ávila, Ronald Reyes Saavedra y Carlos Esquivel Mendoza, quienes habrían integrado una red delictiva dedicada a extorsionar y cobrar cupos a empresarios en la Ciudad de la Eterna Primavera.

Para el Ministerio Público, las víctimas fueron intervenidas, sacadas de sus viviendas y ejecutadas, para después simular dos enfrentamientos entre los agentes y los supuestos criminales.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó “testigos sin rostro”, los que coincidieron en acreditar que a tres de las víctimas las sacaron de sus casas y luego de unas horas resultaron muertas.

Además, cuestionó los impactos de bala contra las víctimas. Los disparos se registraron en zonas internas de las piernas, cuando los jóvenes iban en una motocicleta. Además, los disparos fueron realizados por más de una persona y se hicieron tanto de derecha como de izquierda.

Precisamente, la Sala concluyó que el operativo no contó con autorización y que se desarrolló de manera irregular, sin coordinación con el MP, cometiéndose “excesos”.

Defensa

Los abogados de los acusados presentaron el testimonio del perito Edgar Rocha Rojas, quien declaró sobre el informe de balística forense realizado a los cuerpos de los agraviados, a las armas que se encontró y a una unidad policial.

Rocha señaló que de acuerdo con la posición y ubicación de los impactos que recibieron los jóvenes, estos se habrían realizado a larga distancia, lo que desestimaría la acusación fiscal.

Con respecto a la decisión judicial, Elidio Espinoza dijo que “es una aberración de sentencia en un caso que tiene 12 años y ustedes son testigos. ¿De qué se me acusa? ¿De qué se acusa a los colegas? Dicen que hubo secuestro. Dicen que hubo homicidio. Somos siete efectivos, representando a hogares, a familias, a la institución, a la que el pueblo le reclama que le dé protección y seguridad”.

Sin embargo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Óscar Alarcón Montoya, apuntó que este proceso se desarrolló de manera “impecable” y que se han presentado todos los medios de prueba y alegatos. Los abogados -resaltó- han tenido la oportunidad de establecer cuáles son sus argumentos.

Insuficiente

En tanto, la madre de Carlos Mariños Ávila pidió justicia y dijo que 30 años no era lo que esperaba. Pidió que lo capturen y sea condenado a cadena perpetua. "Él (Elidio Espinoza) y los subalternos tienen que pagar su delito. No solo a mi hijo, sino a tres muchachos los han secuestrado, los han torturado, los han matado. Desde el primer juicio he caminado con mi verdad. Treinta años es poco, pero estoy satisfecha”, indicó.