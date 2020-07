El pasado 1 de junio, la empresa del hijastro del congresista Manuel Aguilar (Acción Popular), Máx Rivero Uzátegui, logró adjudicarse un sospechoso contrato con el Estado en plena emergencia nacional por el COVID-19, pese a su prohibición.

EL CASO. Se trata de la empresa Contacto TV S.A.C., que el 2 de mayo de este año, meses después de que el citado legislador sea electo, se inscribió como proveedora de bienes y servicios en el sector público, según indica la constancia de inscripción ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) a la cual accedió Correo.

La empresa del hijastro del congresista Aguilar, representante de San Martín, logró un contrato por 156 mil soles con la Universidad Nacional de San Martín, ubicada en la ciudad de Tarapoto, a través de una contratación directa sin competir con otros postores.

El servicio a la citada casa de estudios fue de acceso a internet y de telefonía por 180 días.

IRREGULAR. Sobre esta contratación, la expresidenta del Tribunal del OSCE, Mónica Yaya, señaló que el artículo 237 del Código Civil explica que en la relación entre un padrastro e hijastro se establece “un parentesco de afinidad en primer grado” en línea recta, por ende, ese contrato sería irregular.

“Se genera un conflicto de intereses, dado que existe una relación familiar”, sostuvo.

Por su parte, el penalista Juan Peña Flores señaló que es difícil creer que un legislador no sepa que un familiar directo está contratando con el Estado, pese a su prohibición.

En diálogo con Correo, el congresista Aguilar señaló que desconocía de la empresa de su hijastro y dijo que nunca tuvo conocimiento de que contrató con el Estado. “Recién me he enterado”, alegó.

Asimismo, sostuvo que su hijastro es mayor de edad y debió conocer sobre los impedimentos que tenía su empresa.

No negó que mantenga comunicación constante con su familiar, pero dijo que no le comunicó sobre esa contratación.

“Mi relación con él es normal; no lo voy a negar. Yo no voy a estar diciéndole que haga cosas que no debe. Cada uno es responsable”, dijo.