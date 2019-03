Lescano sobre acusación de acoso: "No me interesa lo que haga mi bancada" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) se pronunció respecto a la reunión que sostendrán los representantes de su bancada desde las 10 a. m., donde evaluarán su caso a raíz de la denuncia en su contra por acoso sexual a una periodista

Por ello, se le consultó si confía en que su bancada le dará el apoyo necesario para afrontar este delicado proceso, pero dejó entrever que siempre lo han dejado solo.

"No me interesa lo que haga la bancada. Yo siempre he estado solo trabajando por mi bancada (...) Díganme, una sola vez, con las peleas que he tenido con el Apra y el fujimorismo, ¿alguien levantó la voz?", señaló indignado.

Asimismo, reiteró ser "una víctima" de acoso parlamentario, argumentando que en todos los debates lo insultan y le quitan la palabra. Además, confirmó que no pedirá licencia a su bancada porque no se siente culpable.

"No sé si alguna vez (en mi bancada) se hayan levantado para defenderme. No me interesa lo que hagan, es voluntad de cada uno de ellos", añadió.

Ante ello, lamentó que toda esta situación está perjudicando a su familia pero subrayó que continuará "firme" ante todo tipo de actuaciones, pues, confía en que tiene el respaldo de la ciudadanía.

Vitocho responde

Su colega de bancada Víctor Andrés García Belaúnde lamentó las declaraciones de su colega y resaltó que siempre han apoyado el trabajo de los miembros de Acción Popular.

"Nosotros, la bancada y el partido respaldamos las investigaciones y la labor política y parlamentaria de nuestros miembros y la labor para la que fuimos elegidos, que es fiscalizar", sostuvo a la prensa.

Sin embargo, subrayó que cuando se trata de un asunto personal, excesos, faltas o delitos, eso "no se puede respaldar" y, por el contrario, debe existir un debido proceso.

"Creo que (Lescano) está alterado, un poco, por todo lo que está pasando y es algo natural", finalizó.