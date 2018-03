Políticos aparecen en inédito álbum de fotos de Odebrecht en Perú (FOTOS y VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Una investigación periodística realizada por el programa 'Jaime Chincha en #PrimerPlano', emitió esta noche (11 p.m) a través de Willax Televisión, un primer informe en el que presentarán en exclusiva un álbum fotográfico de Odebrecht en el Perú, en el que aparecen importantes líderes políticos y congresistas disfrutando de reuniones organizadas por la cuestionada empresa brasileña.

La cita fue en octubre del año 2014 en la Huaca Pucllana, donde asistieron como anfitriones de los '35 años de Odebrecht' Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola; Marcelo Odebrecht, exCEO de la Organización Odebrecht; Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, ex ejecutivo de la constructora brasileña Odebrecht en Perú; y Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú.

Actualmente, todos estos personajes son colaboradores eficaces de la Comisión 'Lava Jato'.

Uno de los primeros en llegar a la reunión fue Enrique Cornejo, quien se tomó una fotografía con Jorge Barata. Como se recuerda, Enrique Cornejo postuló a la Alcaldía de Lima en las elecciones del año 2014 con el Partido Aprista.

"Cuando llegué, (Marcelo) Odebrecht no estaba. A mí me recibió (Jorge) Barata como a todo el mundo. A la reunión fui un rato y me regresé porque yo dictaba clases en ese momento.(Pero) sí estuve allí, aunque no hay ninguna situación irregular. Asistió un conjunto de personas, autoridades, en fin", declaró a 'Primer Plano', vía Willax Televisión.

Minutos después se hizo presente a la reunión Fernando Altube, el portavoz de Fuerza 2011, quien, posteriormente, llegó a convertirse en el abogado de la constructora brasileña Odebrecht.

"No lo recuerdo (haber asistido a la reunión), (de todos modos) no hay ningún problema. Seguramente me invitaron en calidad de regidor, (aunque) no recuerdo haber asistido, pero si está la fotografía mía no hay problema", manifestó claramente Fernando Altube.

Después, llegó al evento Guido Lombardi, periodista radial y columnista de un diario limeño en el año 2014. Precisamente, dedicó una de sus columnas para elogiar a la constructora brasileña.

"No recuerdo (haber ido), seguro asistí por razones protocolares. No sabía que conocía a (Jorge) Barata o que lo había saludado alguna vez. Algo recuerdo vagamente, (es un) acto protocolar como cualquier evento que asisten los periodistas", apuntó Guido Lombardi.

De igual modo, Carlos Paredes, Exministro de Transportes y Comunicaciones del Perú durante el gobierno de Ollanta Humala, se hizo presente a la ceremonia de Odebrecht.

"Son tantos los eventos protocolares que uno asiste en el ejercicio de la función, pero si tienen el registro fotográfico, tengo que haber estado, pero no recuerdo sinceramente. Si me han invitado de cortesía, habré asistido entonces", sostuvo Carlos Paredes.

Al magno evento también fueron invitados Luis Carranza, exviceministro de Pedro Pablo Kuczynski, luego ministro de Economía y Finanzas del Perú.

Y José Graña Miró Quesada, presidente del directorio de Graña y Montero desde 1986.

Video

La previa

El reportaje de Willax dará a conocer las relaciones sociales que formaron tanto Marcelo Odebrecht como Jorge Barata con políticos, empresarios y periodistas de nuestro país, las cuales serán reveladas en el material conseguido por Willax Televisión y el que asegura que "sus protagonistas desearían que hubiera quedado en el olvido".

En esta primera entrega presentarán las fotos de la gran celebración que se dio por los 35 años de Odebrecht en el Perú en octubre del 2014 y en donde aparecen algunos políticos como el actual aspirante a la alcaldía de Lima Enrique Cornejo y el congresista Guido Lombardi, entre otros más.

Más imágenes