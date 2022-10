El empresario Hugo Espino se pronunció durante la audiencia del pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país y afirmó que todo lo que ha dicho “está siendo corroborado” y continuará brindando “información de calidad”.

En su intervención, negó que exista un “Espino vs Espino” en sus declaraciones y dijo que priorizó el bienestar de su familia, razón por la cual decidió “decir la verdad”.

“Se ha mencionado que en mis declaraciones hay dos versiones. Quisiera ratificar las declaraciones que he venido realizando, de fecha 14 de agosto, y todas las ampliaciones que han existido”, expresó.

“No existe un Espino vs Espino porque desde el momento en que decido decir la verdad, me hago una autoevaluación, interiorizo los delitos que he cometido y priorizo lo más importante, en este caso mi familia, el bienestar de mi familia, y por ello decido decir la verdad, no como he escuchado en las audiencias por intermedio de los abogados de los investigados, que comentan que yo estoy haciendo una transformación”, agregó.

En ese sentido, Espino remarcó que todo lo que ha declarado a la fiscalía “de alguna manera está siendo corroborado” y dijo que seguirá brindado “información de calidad” para que se pueda llegar a la verdad.

“No existe ninguna transformación, todo lo que he comentado y lo que he dicho de alguna manera está siendo corroborado y brindando información de calidad para que se pueda llegar a la verdad que es lo más importante”, sentenció.

Audiencia de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra la primera dama Lilia Paredes

Cabe indicar que el Ministerio Público también solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para Hugo Espino, quien se acogió a la confesión sincera y es pieza clave en las investigaciones.

Al empresario se le vio junto a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, ofreciendo obras en una comunidad del distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca en setiembre de 2021.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la primera dama Lilia Paredes sería la coordinadora de la red criminal y mantenía al tanto a Castillo Terrones de las gestiones ilícitas para la entrega de obras públicas.