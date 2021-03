El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no confirmó este domingo su asistencia al Debate Presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y dijo que esperará la respuesta de este organismo para tomar una decisión al respecto.

“¿Irías a un debate en donde una de las personas que son moderadoras te ha insultado por escrito y otro señor tiene un contrato de ser relacionista público de Odebrecht? Yo he mandado una carta indicando muy respetuosamente que hay un conflicto de interés con estas dos personas. Entonces, que escojan ellos, si el JNE quiere mantenerse así, déjame ser”, sostuvo en diálogo con ‘Panorama’.

“Yo voy a hacer una conferencia de prensa cuando regrese. Mi intención es ir, yo tengo mucho que decir, pero el día miércoles decido. Voy a estar mañana en Arequipa, pasado mañana en Puno y regreso el miércoles a ver qué decisión ha tomado, el JNE tiene que responderme”, señaló.

Este domingo, el partido político Renovación Popular pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cambiar el formato del debate presidencial, a solo un día antes de que este se realice, y reemplazar a los moderadores designados, Mónica Delta y Pedro Tenorio.

La agrupación consideró que el debate será un foro político cargado de alusiones, adjetivos, para responder ataques y no para presentar propuestas en caso no se elimine el bloque “Diálogo Abierto”, que permitirá la interacción entre candidatos. También cuestionó la “objetividad” de los moderadores.

En otro momento, al ser consultado respeto a la Exhortación N°8 del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) que rechazó sus declaraciones contra el mandatario Francisco Sagasti por contener adjetivos impropios que atentan contra la dignidad humana, López Aliaga dijo no respetar a dicho colegiado y aseguró que lo metería “a la basura”.

“Yo no respeto al Tribunal de Honor, ellos estaban en el Ministerio de Cultura que le pagó por bailar a Richard Swing, no tengo el menor respeto, eso lo meto a la basura. Yo no puedo tener respeto con una persona como Sagasti con el pésimo gobierno que está teniendo, no puedo tener ningún consenso con él. Es parte del sistema macabro de corrupción de Vizcarra, es lo mismo”, manifestó.

