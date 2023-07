En su visita a Ayacucho, el rector de Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López Chau, pidió a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, escuchar al pueblo y a los organismos internacionales. Esto en el marco de las protestas ocurridas en meses pasado y lo que se anuncia para próximo.

PUEDES VER I Dina Boluarte dice que la primera y segunda ‘Toma de Lima’ espantaron las inversiones extranjeras

“Yo prefiero no hablar sobre ella. Yo he conversado en la presidenta y me siendo amigo. Como amigo y ciudadano que soy le diría que escuche al pueblo” mencionó tras su arribó al aeropuerto de la Ciudad de las Iglesias.

Sobre la anunciada “Tercera Toma de Lima” dijo que no cree en ninguna toma y tampoco la respalda. “Yo creo que el pueblo tiene derecho a protestar pacíficamente, porque así lo establece la constitución, sino la constitución estaría por gusto” precisó.

En otro momento mencionó que, si el consejo universitario de la UNI aprueba y autoriza abrir las puertas de la universidad para albergar a los manifestantes de las regiones, no se opondrá a ello.

En tanto mencionó que podría reunirse con los familiares de las víctimas de las violentas protestas de diciembre pasado que dejó como saldo 10 muertos en Ayacucho.

TE PUEDE INTERESAR