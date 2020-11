El expresidente Manuel Merino manifestó en su última mensaje a “la nación que el poder es para servir a los demás y no para intereses subalternos”.

“Los corruptos no pueden representarnos. El poder es para servir a los demás y no para intereses subalternos. La protesta tiene también grupos interesados. No soy un político de casualidad, ya que he tenido la oportunidad tres veces en el Parlamento”, mencionó.

Manuel Merino renuncia al cargo de presidente de la República tras caos y crisis en el Perú

Merino también afirmó que él no buscó este cargo, sino que fue el COngreso quien se lo dio.

“Hace unos días, correspondía al presidente del Congreso, asumir el más alto cargo de nuestro país. Lo hice con responsabilidad, humildad y honor. Fue un reto que acepté y no busqué”, aseguró.

Luego continuó con: “He recibido las cartas poniendo su cargo a disposición de todos los ministros. Debo de anunciar que los ministros continuarán en sus cargos hasta que la incertidumbre en el momento en el que vivimos se pueda resolver”.

