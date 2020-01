El fiscal supremo Pablo Sánchez anunció que a fines de febrero presentará su informe final sobre el caso Los Cuellos Blancos del Puerto a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que involucra a otros fiscales supremos y al destituido juez supremo César Hinostroza, actualmente en España.

En Canal N, refirió que la investigación está avanzada en un 60% o 70% y dijo tener la sospecha de que aún existe “cierta comunicación” entre los integrantes de la organización criminal, incluyendo a César Hinostroza, a fin de hacer una “defensa conjunta” en otros casos.

“Hemos avanzado bastante sobre ese tema. Tenemos un borrador sobre la investigación nuestra que la vamos a presentar a fines de febrero sobre el llamado Cuellos Blancos del Puerto. Vamos a un 60 o 70 por ciento de investigación”, expresó.

Sobre Los Cuellos Blancos del Puerto, refirió que se trata de personas que “se reunían expresa o tácitamente para hacerse favores entre sí y llegar al poder”, a fin de nombrar al personal que trabaja en el sistema judicial para formar un “grupo de trabajo indebido e ilícito”.

Según explicó Sánchez Velarde, el organigrama de dicho grupo era horizontal -aunque el exjuez supremo César Hinostroza es un “personaje vital”- que buscaba obtener de manera indebida el manejo del aparato judicial.

“(César Hinostroza) aparece como un personaje vital en el grupo. Es un grupo que se forma no porque se pusieron de acuerdo, sino que se van haciendo favores entre ellos, es una especie de hermandad en donde tú me ayudas y yo te ayudo en un caso específico a cambio de favores. No se trata de una organización planeada, sino horizontal. La idea era tener el manejo del aparato judicial en términos indebidos. Hay personajes importantes (involucrados)”, aseveró.

Sánchez reveló que la semana pasada el fiscal supremo Tomás Gálvez presentó un hábeas corpus en su contra, a fin de detener la investigación que lleva a cabo. También aseguró que su familia es objeto de seguimiento para tratar de encontrar “alguna anormalidad o algún hecho indebido”.

“Mis colegas no ven bien que yo haga las investigaciones, no quieren que yo investigue los casos que tengo a cargo. Piensan que es algo personal, es algo desagradable para ellos, pero para mí también, pero lo tengo que hacer”, acotó.