Un informe elaborado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos (PPEDC) da cuenta de que 334 magistrados, entre jueces (151) y fiscales (183), están involucrados en presuntos actos de corrupción en todo el Perú, entre los que se registran 42 sentenciados por delitos contra la administración pública.

El estudio, denominado “Corrupción en el sistema de justicia: Caso Los Cuellos Blancos del Puerto”, precisa que, del total de magistrados procesados, 61 jueces y 15 fiscales son investigados por sus supuestos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, caso en el que la Procuraduría Anticorrupción participa diligentemente, coadyuvando en las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

Los delitos con mayor incidencia en los que han incurrido los funcionarios mencionados son el cohecho y el tráfico de influencias (72%), ilícitos en los cuales el beneficio o ventaja que obtuvo o pretendió obtener el juez o fiscal fue de naturaleza económica, entre otro tipo de ventajas o beneficios personales.

La elaboración de este documento ha demandado para la Procuraduría Anticorrupción el procesamiento y análisis de 330 expedientes que, hasta junio del 2019, se encontraban en etapa preliminar (57%), etapa preparatoria (20%), en juicio (4%) y con sentencia (19%).

Respecto a los magistrados condenados, la Procuraduría ha logrado obtener reparaciones civiles impuestas por un total de S/1 millón 110 mil 750.

La información recopilada para la publicación fue obtenida a través de las 37 sedes descentralizadas de la PPEDC en todo el territorio nacional y contó con la colaboración de diversas instancias de la Fiscalía.

Caso Los Cuellos Blancos del Puerto

El descrédito que ocasionó el caso Los Cuellos Blancos del Puerto en el sistema de justicia evidenció, paradójicamente, que los responsables no eran ajenos, sino sus propios funcionarios y más grave aún, lo fueron aquellos magistrados y ex consejeros sobre los cuales el Estado les confió su máxima representación.

Así, hasta el 2019, se registraron 88 expedientes que se encuentran en investigación fiscal y que involucran, entre otros, a 11 magistrados supremos, 5 ex miembros del CNM y 56 agentes externos al sistema de justicia, como empresarios, abogados, funcionarios públicos de diferentes instituciones estatales y otras personas naturales.

Entre los principales investigados están el ex juez supremo César Hinostroza, el ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos Montalvo, los ex miembros del CNM Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguila, entre otros altos funcionarios.

Cabe indicar que el informe publicado por la Procuraduría Anticorrupción muestra los impactos de la corrupción en el sistema de justicia y evidencia la necesidad de emprender un proceso de cambios y fortalecimiento institucional.

El 7 de julio del 2019 se difundió una serie de conversaciones, denominadas los CNM Audios, que demostraron que la corrupción seguía enraizada en los más altos niveles del sistema de justicia.

El nombre Los Cuellos Blancos del Puerto fue elegido por la condición de presuntos miembros de la organización criminal que la integran, funcionarios y servidores públicos del Estado.

El listado de procesados incluye empresarios, jueces superiores y supremos, fiscales supremos, altos funcionarios como ex CNM y más. La referencia al ‘puerto’ viene determinada por la dirigencia de la presunta organización: Walter Ríos.