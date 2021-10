El Poder Judicial dictó ayer 36 meses de prisión preventiva para cinco investigados por pertenecer presuntamente a la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.

Se trata de Arturo Cárdenas Tovar (“Pinturita”), Waldys Vilcapoma Manrique, Francisco Muedas Santana, José Bendezú y Eduardo Reyes Salguerán contra quienes el juez Jorge Chávez Tamariz dictó orden de ubicación y captura inmediata para ser recluidos en el penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario.

Los cinco investigados tienen en común integrar o haber militado en Perú Libre.

ESTOS SON

Cárdenas es el secretario nacional de organización del partido y mano derecha de Vladimir Cerrón (fundador de Perú Libre); Vilcapoma Manrique, secretario de organización regional de PL (2018-2019); y Muedas Santana y Bendezú son militantes del partido del lápiz. En tanto, Reyes Salguerán perteneció a Perú Libre durante los años 2013 al 2017.

“Está demostrado en grado de sospecha grave que Cárdenas Tovar promovía la contratación de personas allegadas a Perú Libre, manipulando las contrataciones con su poder, que está vinculado a los objetivos de la organización criminal”, dijo el juez Chávez en la audiencia virtual.

En la lectura de resolución, el juez Chávez Tamariz determinó que la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz Ramos cumplió con acreditar con graves y fundados elementos de convicción los delitos de los cinco imputados; que la pena de prisión sea mayor a cuatro años y que exista en cada uno de sus casos peligro procesal de obstaculización (fuga u obstrucción a la justicia).

Por ello, el magistrado consideró que la medida de prisión preventiva es “idónea, necesaria y proporcional” para asegurar la presencia de los procesados en la investigación.

Según las pesquisas, “Los Dinámicos del Centro” es una presunta organización criminal que se habría infiltrado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín, dedicada a la tramitación irregular de licencias de tránsito y contratación del personal allegado a Perú Libre.

MEDIDAS

La Fiscalía Anticorrupción también había solicitado prisión preventiva para otros 13 investigados: Delio Caysahuana, José Lagunas, Richard Mendoza, Félix Miranda, José Terrazas, Raúl Córdova, César Mayta, Eidelber Nuñez, Máximo Rojas, Víctor Munguía, Alejandro Benites, Hernán Huaranga y Alfredo Rivera.

Sin embargo, el juez Jorge Chávez rechazó el pedido, al no acreditar que existe peligro de fuga respecto a estos investigados. El magistrado les impuso reglas de conducta como no ausentarse de la capital, firmar el registro biométrico cada 30 días y no comunicarse con coimputados, entre otros.

Vladimir Cerrón no fue incluido en este pedido de prisión preventiva planteado desde julio pasado en Junín.

