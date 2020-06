El Poder Judicial (PJ) declaró infundado el pedido del exfiscal Abel Concha para cesar la prisión preventiva que viene cumpliendo, mientras es investigado por el delito de tráfico de influencias en el caso “Los Temerarios del Crimen”.

Cabe recordar que a inicios del año 2019, el juzgado a cargo del Hugo Núñez Julca, declaró fundado el pedido de prisión preventiva por el plazo de 18 meses mientras se investiga al exfiscal. De acuerdo con un colaborador eficaz, el suspendido alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, le habría entregado S/ 80,000 a Concha Calla. Según esta versión, el dinero tenía como fin proteger a Cornejo de las indagaciones que venía realizando la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Lambayeque sobre la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.

LOS ARGUMENTOS

El abogado de Abel Concha buscaba que su patrocinado reciba una medida menos lesiva, como una comparecencia con restricciones e hizo referencia a la pandemia del coronavirus y la emergencia sanitaria.

-Entre sus argumentos, precisó que la emergencia sanitaria a nivel nacional hace imposible, improbable e irrazonable un "peligro de fuga", considerado que ya se ha desvaneciado todo riesgo de salir de la ciudad de Lima y del país.

-Señala que Abel Concha lleva diecisiete meses en el centro penitenciario Miguel Castro Castro y durante todo este período no se ha podido probar ni sostener una tesis incriminatoria sólida.

-Además, destacan que el exfiscal registra antecedentes de un cuadro clínico de tuberculosis y depresión aguda. "Los antecedentes advierten que adolece de un factor de alto riesgo al coronavirus y este factor es conmorbilidad debido a la preexistencia de la tuberculosis y depresión aguda", explican.

-También hacen alusión a un informe médico emitido por el INPE el 26 de mayo, en el que acreditan que el exfiscal tiene un trastorno de ansiedad, síndrome depresivo y antecedentes de tuberculosos.

NEGADO

La Sala destaca que no es la primera vez que Abel Concha solicita cesar su prisión preventiva, de hecho, esta es la tercera vez que lo hace.

-Sobre los documentos y recetas médicas que darían cuenta de un potencial riesgo a la salud y a la vida, señalan que es argumento insuficiente para retirar la prisión preventiva.

-En relación a que ya no existiría un riesgo de fuga por la emergencia, la Sala explica que el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio no reduce o extingue el peligro de fuga, porque la emergencia dictada por el presidente Martín Vizcarra tiene un plazo determinado y no es permanente. “Una vez que concluya se abrirán las fronteras y se levantarán las limitaciones”, explican.

-También destacan que según un informe médico se advierte que el procesado se encuentra “hemodinámicamente estable”, que significa que presenta presión arterial y frecuencia cardíaca normal.

¿QUIÉN ES ABEL CONCHA?

Elio Abel Concha Calla, nacido en Lima hace 47 años, es titular de la Décima Fiscalía Superior en lo Penal de Lima desde el 15 de mayo de este año. Postuló y logró la plaza luego de renunciar como juez especializado penal, un cargo que había mantenido desde el 2010 y que había ejercido en Chiclayo y en la capital. El acercamiento de Concha al Sistema de Administración de Justicia inició en 1997, cuando aún estudiaba Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Fue entre el 2012 y el 2018 que perteneció al Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima, lugar al que renunció en marzo de este año para volver al Ministerio Público. En mayo, consiguió el nombramiento de fiscal superior y se le encargó la Décima Fiscalía Superior en lo Penal de Lima.