Durante la sesión de la Comisión Permanente, Lourdes Alcorta intervino y criticó la medida del Cobertura Universal de Salud bajo las actuales condiciones. “El Ejecutivo manda Decretos de Urgencia, Decretos Supremos. Hace lo que le da la real gana, de eso no se van a librar. Lo del SIS es una reverenda estafa. Claro, el presidente vaga por todo el país y va dando un discurso, primero en contra del Congreso, qué manera perversa de atacar el Congreso para desprestigiarlo y llegar a dónde estamos, a unas elecciones el 26 de enero donde todo es realmente humo” afirmó indignada Alcorta.

Asimismo hizo referencia sobre la muerte del futbolista de Binacional Juan Pablo Vergara, quien falleció producto de la gravedad de sus lesiones tras sufrir una accidente automovilístico. “Con el discurso de que todos van a tener seguro, todo el mundo aplaude, pero la gente pobre y humilde, la gente que entra al Seguro Integral de Salud (SIS) padecen. Un futbolista que tuvo un choque no pude ser atendido, porque no había los medicamentos. La gente en Lima no puede ser atendida, porque no hay un curita en ninguna parte. Los del Ejecutivo no tienen idea de dónde están parados. En la periferia de Lima hay hospital, centro medico y hay posta médica, pero no hay un curita. Es una estafa porque por más que todo el mundo tenga es un colapso total, no hay capacidad para atenderlo”, finalizó.