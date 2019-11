Lourdes Alcorta sobre Gino Costa: "Yo exijo que se vaya el señor" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Este miércoles 27 de noviembre se tiene programado una sesión de la Comisión Permanente, donde se vería el informe final del Decreto de Urgencia 002; sin embargo la presencia de Gino Costa, también candidato al Congreso de la República para el período 2020-2021 por el Partido Morado, incomodó a Lourdes Alcorta.

Como se sabe quienes postularán al Congreso y son actualmente miembros de la Comisión Permanente pidieron licencia para realizar sus actividades de campaña, por lo que -en palabras de Luz Salgado- debería estar su accesitario y no quien pidió la licencia.

"No es cuestión de si se va o no sé. Yo exijo que se vaya el señor, no puede estar acá presente", enfatizó Lourdes Alcorta, quien señaló a Gino Costa por su presencia en la sesión y de haber marcado asistencia.

Por su parte, Pedro Olaechea le indicó a Acorta que dirija el diálogo, pero ella resaltó que no quería iniciar ningún diálogo, sino señalar "incoherencia moral" del integrante de la Comisión Permanente.