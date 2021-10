El ministro del Interior, Luis Barranzuela, sostuvo que fue escogido en el cargo dentro del “gobierno de izquierda” por el partido Perú Libre, aunque negó que vaya a tener alguna injerencia en sus labores el secretario general de este partido, Vladimir Cerrón, quien viene siendo investigado por lavado de activos.

“Desmiento que tenga injerencia el señor Vladimir Cerrón en el Ministerio del Interior y lo hago público porque no hay ninguna injerencia. Es una gran responsabilidad que se me ha entregado para defender la patria desde el ministerio”, manifestó en declaraciones a Exitosa.

El ministro aseguró que actuará de manera inflexible contra el terrorismo, narcotráfico y lucha contra la corrupción, negando así que el exgobernador de Junín pueda influir en su labor y para luego comentar que, por tratarse de un gobierno de izquierda, cualquier designación será cuestionada.

Luis Barranzuela negó que Vladimir Cerrón tenga injerencia en su labor pero dijo que fue elegido por el partido Perú Libre. (Exitosa)

“¿Quién me nombra a mí? El partido Perú Libre. Ahora estamos en un gobierno de izquierda. He escuchado a periodistas que dicen ‘estamos en un gobierno de izquierda, ¿qué quieren que nombre, a un ministro que sale del Regatas?’ Todo este camino difícil, tortuoso, está lleno de abrojos. Lógicamente, cualquier nombramiento va a ser cuestionado”, añadió.

Luis Barranzuela pidió a la ciudadanía que evalúen su labor en base a sus acciones dentro del Ministerio del Interior, luego de descartar que haya algún tipo de conflicto entre su nombramiento y el hecho de haber asumido como abogado defensor de Vladimir Cerrón o el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien fue a visitarlo a su despacho recientemente.

“Guillermo Bermejo es un congresista que fue a darme su saludo y desde aquí invito a todos los señores congresistas de la República que vayan y se acerquen. Las puertas del ministerio están abiertas”, señaló.

Asimismo, justificó la contratación del abogado Ronald Atencio, quien también defiende a Bermejo y a Cerrón en sus respectivos casos, como representante legal por la investigación preliminar que se ha abierto en su contra por una denuncia vinculada a la azucarera Tumán.

“Como veíamos casos comunes, he determinado que el señor Ronald Atencio, que es un excelente profesional, excelente penalista, es a quien he recurrido. Es un joven abogado penalista que creo que va a aclarar este tema con el escudo de la verdad”, destacó.

Vínculos con Vladimir Cerrón

El ministro del Interior, en otro momento, descartó tener relación con Los Dinámicos del Centro o con Vladimir Cerrón, al asegurar que fue abogado de este último “inicialmente” para realizar algunas diligencias.

“Si existe alguna vinculación con el señor Vladimir Cerrón, la descarto de plano porque soy un profesional de derecho que fui convocado para defender un tema de lavado de activos. pero eso no me relaciona, no me vincula y desde esta tribuna, quiero descartar toda vinculación que pueda tener este humilde servidor con los Dinámicos del Centro, con todos los procesos que tenga Vladimir Cerrón y todos los allegados de los gobiernos regionales. No tenemos ninguna vinculación, no los he defendido”, afirmó Barranzuela.

Un día después de jurar ante el presidente de la República, Pedro Castillo, el ministro envió un oficio al tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos avisando que ya no defenderá a los líderes de Perú Libre, ya que era representante legal de Vladimir Cerrón y Guido Bellido en las indagaciones por supuesto lavado de activos.