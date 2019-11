Luis Carrasco: "Estamos atentos para que no se vulnere la neutralidad"

Ante los cuestionamientos al premier Vicente Zeballos y la ministra Gloria Montenegro, por presuntamente haber violado el principio de neutralidad frente a las elecciones legislativas de 2020, el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, Luis Carrasco, sostiene que la entidad que dirige estará atenta para que los funcionarios no cometan infracciones. Precisa que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia.

¿Cuáles podrían ser las sanciones contra el premier Zeballos y la ministra Montenegro, tras abrirles investigación?

Tenemos pronunciamientos precedentes que ya se han dado a nivel electoral, donde se ha determinado que la sanción a imponerse es la de exhortación ética.

¿Y usted considera que, con una amonestación, los funcionarios no continuarán infringiendo el principio de neutralidad?¿Podría haber sanciones más severas?

Una afectación al principio de neutralidad es también a la Constitución, que justamente brinda a altos funcionarios el principio de inmunidad; sin embargo, no rige cuando se trata de infringir la Constitución.

¿Existe alguna otra investigación contra miembros del Ejecutivo o altos funcionarios públicos?

El rol de este Jurado Electoral es garantizar el ejercicio limpio y transparente del desenvolvimiento democrático de esta contienda electoral. Estamos atentos para detectar y someter a los procedimientos que correspondan cualquier acto que vulnere el principio de neutralidad, por ejemplo. Invocamos a las autoridades a que no influencien, no (se) inmiscuyan y no realicen ningún acto que tienda a favorecer o perjudicar directa e indirectamente a algún candidato, así como a una organización política.

¿Por qué se abre una investigación contra Zeballos y Montenegro, pero no al presidente Martín Vizcarra, que ha emitido la misma opinión?

Él (Vizcarra) está comprendido en esta limitación, que es respetar el principio de neutralidad y no infringir la Constitución en este ejercicio democrático de las elecciones. De modo que siempre atentos evaluaremos cualquier situación que pudiera percibirse y presentarse en vulneración del principio.

El Presidente dijo, desde Trujillo, cuando se le consultó por la reelección de los miembros de la Comisión Permanente, que “está prohibida la reelección electoral, eso tienen que aplicarlo directamente las instituciones electorales"...

No puedo calificar a priori, como órgano jurisdiccional, alguna declaración que se haya emitido y que pueda ser materia de evaluación posterior o evaluación en su momento. (Se actuará) si es que se presentan las denuncias que cualquier ciudadano pueda formular en su caso o que el órgano fiscalizador que está adscrito a este órgano electoral reporte.

Pero usted tiene la potestad de abrir una investigación de oficio a Vizcarra, ¿por qué no lo hace?

La atribución de disponer procedimientos de oficio, efectivamente, también atañe a este Jurado Electoral en situaciones en las que verifique manifiesta notoria vulneración a los principios de neutralidad.

¿Y ya se han evaluado todas las declaraciones del presidente Vizcarra?

Cualquier declaración que se realice en el contexto de una aparente vulneración del principio de neutralidad tiene que ser analizada en el contexto de la circunstancia.