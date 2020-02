El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio aseguró que su campaña para llegar a la Municipalidad de Lima el 2014 recibió aportes de campaña por parte de la constructora brasileña OAS.

Sin embargo, indicó que no se usaron para lavarse a través de la Universidad Privada Telesup en los salarios que recibió por los cursos de gestión pública que dictó como la fiscalía indica.

"Yo jamás he recibido plata por obras, sí hubo aportes de campaña, pero que digan que se usó de esa manera no. [...] Decir que lavaron a través de la escuela [de gestión pública de la Telesup], no lo creo", sostuvo en una entrevista con Willax TV.

En esa línea, el exburgomaestre aseveró que "jamás" se involucró "en los manejos monetarios de sus campañas" por "una política" propia. Por esa razón, dijo no tener "muchos detalles de los aportes" recibidos en Solidaridad Nacional.

Evitó referirse a su excolaborador Martín Bustamante, pero consideró que José Luna "tiene razón" en afirmar que este mintió para perjudicarlo cuando dio su declaración al Ministerio Público en calidad de aspirante a colaborador eficaz.

"Creo que lo que dice Luna es cierto,Yo no quiero calificar, yo siempre he sido muy cauto sobre los comentarios de otras personas. En diciembre ha sido la última vez que lo he visto a Martín Bustamante y no tengo nada que decirle ni nada que comentarle, cada uno debe hacer un examen así mismo, que se vea en el espejo de su conciencia", señaló.

Asimismo, Castañeda Lossio reveló que padece de miositis por cuerpos de inclusión, un trastorno degenerativo inflamatorio de los músculos esqueléticos, además de diversos problemas cardíacos, pero reiteró que no se va a excusar en ello ante el pedido de la fiscalía.

Finalmente, el exalcalde de Lima dijo que vive "bien ajustado" de lo que recibe de sus pensiones de la AFP y explicó que heredó la casa en la que vive a su hijo en un adelanto de herencia, por lo que, cuestionó que la fiscalía indique que no tiene arraigo.

“¿Yo me voy a ir? ¿A qué? Si no tendría como mantenerme en otro lugar. [...] El adelanto de herencia a uno de mis hijos lo hice luego de que me hicieron una operación al corazón, para asegurarlo. Vivo bien ajustado de mi pensión, de mi pensión de las AFP”, manifestó.

Este viernes 14 de febrero, la jueza María de los Ángeles Camacho definirá si dicta o no prisión preventiva contra Luis Castañeda Lossio, José Luna Gálvez y Giselle Zegarra.

La fiscalía les imputa los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal como parte de una trama para recibir pagos ilícitos de la empresa OAS por los que se pide 36 meses de prisión preventiva en su contra.