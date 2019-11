Luis Dante renuncia a su candidatura al Congreso: "Nunca hice daño a nadie"

Síguenos en Facebook

Luis Dante Mendieta renunció este lunes a su candidatura al Congreso de la República por Somos Perú. Es el segundo en desistir, porque Susel Paredes también anunció que ya no iba a postular a las elecciones parlamentarias del 2020 por "convicciones éticas".

"Los últimos acontecimientos de estos días han perturbado la tranquilidad y estabilidad de mi familia; no tener padres, ni hermanos es duro, lo único que tengo es mi esposa y mis hijos que han sido afectados por esta campaña en mi contra en los últimos días, con acusaciones falsas y sin pruebas correspondientes", escribió Dante Mendieta en una carta enviada a Patricia Li Sotelo, presidenta de la organización política.

El excandidato al Parlamento aseguró que jamás hizo daño a nadie y que va por el camino correcto en su vida, "ayudando a quien necesite".

"Incluso a los que ahora me atacan y dañan mi honor por intereses políticos, personales, y que están detrás de esa campaña en mi contra que lamentablemente no me permite defenderme como quisiera a pesar de tener las pruebas, y la moral bien en alto", se lee en la misiva de renuncia.

Como se recuerda, en la noche del último domingo, Panorama reveló que Dante Mendieta había sido denunciado en el 2012 por sus presuntos vínculos con la red de tráfico de terrenos de Rodolfo Orellana.

Dante habría firmado un contrato de arrendamiento como gerente de la Fundación por los Niños del Perú con Wilmer Arrieta Vega, acusado de ser el testaferro de la red de Orellana.